Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 12:58
Balón de Oro EN VIVO HOY 22 de septiembre: hora y canal para ver la ceremonia
Se vive una nueva ceremonia del Balón de Oro.
La gala del Balón de Oro se vive precisamente este lunes 22 de septiembre y se espera al ganador en ambas ramas: masculina y femenina.
Asimismo, podrá haber protagonismo de la colombiana Linda Caicedo, quien está nominada al trofeo Kopa.
Siga Balón de Oro EN VIVO HOY 22 de septiembre: hora y canal para ver la ceremonia
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Claro Sports.
Horarios de la ceremonia:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
Fuente
Antena 2