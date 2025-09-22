La gala del Balón de Oro se vive precisamente este lunes 22 de septiembre y se espera al ganador en ambas ramas: masculina y femenina.

Asimismo, podrá haber protagonismo de la colombiana Linda Caicedo, quien está nominada al trofeo Kopa.

Siga Balón de Oro EN VIVO HOY 22 de septiembre: hora y canal para ver la ceremonia

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Claro Sports.

Horarios de la ceremonia:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00