Balón de Oro le responde al Real Madrid y perjudica a Vinícius con polémico puesto

La gala del Balón de Oro 2025, organizada por France Football, volvió a generar gran expectación en el mundo del fútbol. Se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, reconociendo los mejores rendimientos individuales de la temporada 2024-25.

En esta ocasión el panorama que definirá al ganador es bastante incierto, ya que hubo gran nivel por parte de varios futbolistas con sus respectivos clubes y selecciones, tal como es el caso de Lamine Yamal y Osmane Dembelé, quienes son los principales candidatos a quedarse con el reconocimiento, en especial después de haberse dado a conocer las primeras posiciones en donde sorprende ver a Vinícius Jr en el puesto 16.

Vinícius Jr sale del top 10 del Balón de Oro 2025

Este año el favorito para llevarse el galardón más prestigioso fue Ousmane Dembelé, tras una temporada brillante con el PSG, consiguiendo un triplete par su palmarés en donde levantó los trofeos de Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Aunque también hay otros contendientes serios incluían a jugadores como Lamine Yamal, Mohamed Salah, Khvicha Kvaratskhelia y muchos nombres grandes del fútbol europeo.

Bajo este contexto, Vinícius vivió una caída notable en las votaciones respecto al año anterior. Luego de haber quedado segundo en la edición de 2024, esta vez quedó en el puesto número 16 en la clasificación masculina.