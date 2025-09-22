Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 12:32
Balón de Oro le responde al Real Madrid y perjudica a Vinícius con polémico puesto
Vinícius Junior cayó estrepitosamente en el ranking del Balón de Oro.
La gala del Balón de Oro 2025, organizada por France Football, volvió a generar gran expectación en el mundo del fútbol. Se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, reconociendo los mejores rendimientos individuales de la temporada 2024-25.
En esta ocasión el panorama que definirá al ganador es bastante incierto, ya que hubo gran nivel por parte de varios futbolistas con sus respectivos clubes y selecciones, tal como es el caso de Lamine Yamal y Osmane Dembelé, quienes son los principales candidatos a quedarse con el reconocimiento, en especial después de haberse dado a conocer las primeras posiciones en donde sorprende ver a Vinícius Jr en el puesto 16.
Vinícius Jr sale del top 10 del Balón de Oro 2025
Este año el favorito para llevarse el galardón más prestigioso fue Ousmane Dembelé, tras una temporada brillante con el PSG, consiguiendo un triplete par su palmarés en donde levantó los trofeos de Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Aunque también hay otros contendientes serios incluían a jugadores como Lamine Yamal, Mohamed Salah, Khvicha Kvaratskhelia y muchos nombres grandes del fútbol europeo.
Bajo este contexto, Vinícius vivió una caída notable en las votaciones respecto al año anterior. Luego de haber quedado segundo en la edición de 2024, esta vez quedó en el puesto número 16 en la clasificación masculina.
Varios factores contribuyeron a ese descenso abismal del delantero de la Selección de Brasil, una competencia muy dura con actuaciones destacadas de otros jugadores. Además, cuenta con una gran variedad de críticas sobre su regularidad y su rendimiento en momentos clave y también se habrían tomado medidas al respecto por el hecho de que Real Madrid, su club, decidió no asistir oficialmente a la gala, lo que generó polémica.
2025 Men's Ballon d'Or ranking:
1⃣6⃣ Vinicius Jr.
1⃣7⃣ Robert Lewandowski
1⃣8⃣ Scott McTominay
1⃣9⃣ Joao Neves
2⃣0⃣ Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/lCUIJXQSYA
¿Cómo le fue a Vinícius Jr con Real Madrid en la temporada 2024/25?
El extremo de 25 años tuvo una temporada bastante regular con la camiseta del Real Madrid, habiendo disputado 7 competencias distintas en las cuales acumuló un total de 58 partidos, más de 4.600 minutos dentro del terreno de juego en donde se reportó con 22 goles y 19 asistencias.
Fuente
Antena 2