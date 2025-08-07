Balón de Oro: lista completa de nominados

Con dos candidatos, Brasil y Argentina empatan con Países Bajos (Van Dijk y Dumfries), solo superados por los cuatro franceses (Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise) e ingleses (Jude Bellinghan, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer) y los tres españoles (Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz) y portugueses (Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha).

Mac Allister, de 26 años, es uno de los tres representantes en la lista del Liverpool, junto a Van Dijk y Mohamed Salah, y será su primera nominación para el Balón de Oro, tras haber ganado la Premier.

Lautaro ya ha figurado entre los finalistas al prestigioso premio creado en 1956 en cuatro ocasiones, fue séptimo en 2024 y es uno de los dos representantes del Inter de Milán, junto con el neerlandés Dumfries, en la nómina de 30 candidatos, del subcampeón de Europa.