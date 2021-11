Balón de Oro: Periodista confundió a Zendaya con Dua Lipa y a Tom Holland con Harry Potter

El Balón de Oro se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes de la industria desde hace varios años, debido a los reconocimientos que se entregan a las figuras más emblemáticas del año. En la reciente edición que se llevó a cabo en París, Francia, la atención se posó sobre Messi y una particular situación que se vivió con dos invitados a este encuentro.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la gala de la revista France Football, Lionel Messi fue quien recibió su séptimo premio como el mejor jugador del mundo, robándose toda clase de reacciones entre sus fans y fieles seguidores de las plataformas digitales.

No obstante, un detalle que captó la atención de los curiosos de este evento fue la presencia de figuras internacionales como Zendaya y Tom Holland, protagonistas de la nueva y anhelada cinta de Marvel ‘Spider-Man: No Way Home’, quienes sostienen una relación en la vida real.

En medio del cubrimiento que se llevaba a cabo, unos periodistas argentinos se encontraban comentando y hablando sobre la llegada de los invitados a la ceremonia de premiación. Una vez llegó la pareja de Hollywood, los latinos soltaron algunas palabras que causaron revuelo en las redes sociales y algunos portales web.

Uno de los periodistas lanzó un comentario sobre Zendaya, quien fue la primera en llegar a la alfombra roja del evento. Aquella persona confundió a la actriz, señalando que se trataba de la famosa cantante británica Dua Lipa, por lo que tenía su tapabocas puesto.

Sin embargo, ahí no quedó el asunto, ya que con la llegada de Tom Holland, el periodista Christian Martin, corresponsal de ESPN, aseguró que había acudido al lugar “uno con cara de Harry Potter” por los lentes que llevaba puestos. Tras unas risas de fondo, el argentino reiteró que no sabía quiénes eran las celebridades.

Al final de los comentarios, otro de los comentaristas agregó y corrigió el error, indicando que se trataba de Zendaya, la joven actriz y protagonista de Euphoria.