Balotelli elige entre River y Boca: “me gustaría jugar allí”

El partido entre Manchester City y Real Madrid válido por las semifinales de ida de la Champions League se prestó para todo, incluso hubo un par de ex del cuadro 'citizen' que se hicieron presentes.

Pues a través de la plataforma Star+, Mario Balotelli y Sergio 'Kun' Agüero protagonizaron un streaming en donde tocaron temas ajenos al partido.

Y es que más allá de que Agüero es canterano e hincha de Independiente de Avellaneda, este le pidió al italiano elegir entre Boca Juniors y River Plate.

Tras esto, el jugador de 31 años no dudó en elegir a la disciplina 'azul y oro', llegando a afirmar que "me gustaría jugar en Boca un día", apuntando de paso a Juan Román Riquelme, pues "si me llama, yo voy".

Pero es no fue todo, pues el tema que parecía efímero desencadenó declaraciones importantes de 'Super Mario', ya que llegó a decir que "todos los niños en Europa crecieron viendo videos de Maradona y Riquelme en Boca".

Asimismo dio un tiempo estimado en el que le gustaría desempeñarse en los 'xeneizes', firmando que "cuando era pequeño ya los conocía (a Boca Juniors) y siempre decía que jugaría allá mínimo un año".

¿En cuál equipo está jugando Mario Balotelli y cuántos goles tiene como profesional?

El atacante se desempeña en Adana Demirspor de la Superliga de Turquía, en donde ha anotado trece goles. Sin embargo, a lo largo de su carrera profesional ha marcado 186 tantos.