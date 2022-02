"Baraja la posibilidad": conflicto en Ucrania cambia planes de Carrascal y piensa en River

Jorge Carrascal, jugador que fue fichado por el CSKA de Moscú, estaría analizando volver a River, club que es dueño de la mitad de su pase. El colombiano analiza la idea, teniendo en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha sacudo el tablero de la geopolítica mundial.

Todavía no hizo su estreno oficial y hay grandes chances de que no lo haga por el conflicto entre ambos países. Si la situación en Rusia empeora, el representante de Carrascal baraja la posibilidad de que rescinda su contrato en CSKA Moscú y regrese a River, club dueño de su pase. Aunque no será tarea fácil desvincularse" del club por el cual fue fichado hace unas semanas, aseguró TyC Sports.