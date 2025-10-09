Actualizado:
Barcelona alista el remplazo de Lewandowski: ficharía una joya sudamericana
Barcelona quiere dar un golpe al mercado con un delantero de talla mundial.
Barcelona se prepara para un cambio importante en su plantilla de cara a la próxima temporada. El club catalán es consciente de que Robert Lewandowski pondrá fin a su ciclo en el equipo al cierre del presente curso, una decisión que ya estaría tomada entre el jugador y la directiva.
Por ello, la entidad azulgrana ha comenzado a diseñar su estrategia para encontrar a un delantero centro de primer nivel que pueda asumir el rol protagónico que dejará vacante el atacante polaco.
Desde los despachos del club, el mensaje es claro: el nuevo proyecto deportivo necesita un referente en el área, alguien capaz de garantizar goles y liderazgo ofensivo. Aunque Ferran Torres ha demostrado compromiso y evolución en su rendimiento, en el Barcelona consideran que su perfil no encaja del todo con el papel de “nueve” que demanda el esquema de juego del entrenador.
Por eso, la búsqueda se centra en un jugador con experiencia internacional, acostumbrado a la presión de los grandes escenarios y con capacidad para ser el punto de referencia del ataque.
El plan de la dirección deportiva, encabezada por Deco, es incorporar a un goleador que combine juventud, movilidad y eficacia. El objetivo no es solo sustituir a Lewandowski, sino asegurar un delantero que marque el inicio de una nueva etapa en el club, alineada con la filosofía de un equipo que apuesta por la proyección a largo plazo. Por eso, el nombre que suena con más fuerza para aterrizar en el Camp Nou es el del argentino Lautaro Martínez, actual figura y capitán del Inter de Milán.
Según versiones de prensa cercanas a la entidad catalana, Lautaro se ha convertido en la principal prioridad de Deco y su equipo de trabajo. Las negociaciones iniciales ya habrían comenzado tanto con el club italiano como con el entorno del jugador, en busca de un acuerdo que permita cerrar la operación en el próximo mercado de verano, una vez finalice el Mundial 2026.
No obstante, el Barcelona también mantiene abierta otra posibilidad de peso. En caso de que la operación por Lautaro Martínez no prospere, el club tiene en la mira a Julián Álvarez, actualmente vinculado al Atlético de Madrid.
El argentino, que ya ha demostrado su talento tanto en Europa como en la selección albiceleste, podría estar buscando un nuevo desafío tras la Copa del Mundo, lo que lo convertiría en una alternativa viable para reforzar el ataque culé.
De esta manera, el Barça se prepara para un verano movido. Con la salida de Lewandowski prácticamente asegurada y la necesidad de renovar su frente ofensivo, el club apostará por un delantero que no solo aporte goles, sino que simbolice el comienzo de una nueva era en la ofensiva blaugrana. Tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez representan ese perfil de atacante total que el conjunto catalán anhela para volver a ser protagonista en Europa.
