Barcelona alista el remplazo de Lewandowski: ficharía una joya sudamericana

Desde los despachos del club, el mensaje es claro: el nuevo proyecto deportivo necesita un referente en el área, alguien capaz de garantizar goles y liderazgo ofensivo. Aunque Ferran Torres ha demostrado compromiso y evolución en su rendimiento, en el Barcelona consideran que su perfil no encaja del todo con el papel de “nueve” que demanda el esquema de juego del entrenador.

Por eso, la búsqueda se centra en un jugador con experiencia internacional, acostumbrado a la presión de los grandes escenarios y con capacidad para ser el punto de referencia del ataque.

El plan de la dirección deportiva, encabezada por Deco, es incorporar a un goleador que combine juventud, movilidad y eficacia. El objetivo no es solo sustituir a Lewandowski, sino asegurar un delantero que marque el inicio de una nueva etapa en el club, alineada con la filosofía de un equipo que apuesta por la proyección a largo plazo. Por eso, el nombre que suena con más fuerza para aterrizar en el Camp Nou es el del argentino Lautaro Martínez, actual figura y capitán del Inter de Milán.

Según versiones de prensa cercanas a la entidad catalana, Lautaro se ha convertido en la principal prioridad de Deco y su equipo de trabajo. Las negociaciones iniciales ya habrían comenzado tanto con el club italiano como con el entorno del jugador, en busca de un acuerdo que permita cerrar la operación en el próximo mercado de verano, una vez finalice el Mundial 2026.

No obstante, el Barcelona también mantiene abierta otra posibilidad de peso. En caso de que la operación por Lautaro Martínez no prospere, el club tiene en la mira a Julián Álvarez, actualmente vinculado al Atlético de Madrid.