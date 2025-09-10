Barcelona arma guerra interna con Brasil y Ancelotti por Raphinha

Brasil vive una nueva polémica que tiene como protagonista al técnico Carlo Ancelotti y al atacante Raphinha. El estratega italiano decidió incluir al extremo del FC Barcelona en la doble jornada de Eliminatorias pese a que la canarinha ya tenía el cupo asegurado para la Copa del Mundo. Lo que parecía un trámite acabó transformándose en un asunto espinoso por las condiciones extremas del duelo en Bolivia y el contraste con el descanso otorgado a jugadores del Real Madrid.

En el choque anterior ante Chile, disputado en el legendario Maracaná, Raphinha ya había dejado su huella. Aunque los goles llegaron de los botines de Luiz Henrique y Lucas Paquetá, el extremo culé agitó la ofensiva con velocidad, centros peligrosos y la acción que originó el tanto de Estevao. Para la prensa catalana, esta participación reforzó su rol de pieza clave, pero también abrió el interrogante sobre el desgaste acumulado en plena temporada de clubes.

El escenario más polémico surgió en El Alto, a más de 4 000 metros sobre el nivel del mar, donde Brasil disputó un encuentro con escaso valor competitivo. Allí, Raphinha fue alineado, mientras que Vinicius Jr., Rodrygo y Éder Militão, figuras merengues, permanecieron resguardados. Esta diferencia de trato encendió alarmas en el entorno barcelonista y fue descrita por medios locales como un claro “favoritismo” hacia futbolistas del conjunto blanco.

Tras el pitido final en territorio boliviano, el propio jugador no escondió su descontento. “Jugar a 4 000 metros sobre el nivel del mar… perjudica bastante a los equipos. Y luego, en un partido igualado como el que estábamos jugando, el árbitro inventó un penalti”, declaró con evidente molestia. Sus palabras dejaron ver que no solo se sentía afectado físicamente, sino también sorprendido por decisiones arbitrales y técnicas que, a su juicio, no favorecieron a Brasil ni a su integridad.

En Cataluña, la reacción fue inmediata. Diarios deportivos como Sport y Mundo Deportivo hablaron de “doble vara de medir” y titularon el episodio como un “escándalo” que desnuda tensiones entre clubes rivales y la Confederación Brasileña. Analistas resaltaron que mientras se protegía a estrellas madridistas, al extremo blaugrana se le exigía un esfuerzo extra sin necesidad competitiva real, incrementando el riesgo de fatiga o lesión.

Este episodio va más allá de un simple parón internacional. Pone sobre la mesa cómo se gestionan las cargas de trabajo de futbolistas de élite y hasta qué punto influyen las relaciones personales del seleccionador con determinados clubes. La polémica sobre Ancelotti y Raphinha podría ser solo la punta del iceberg de un debate mayor sobre la equidad en las convocatorias y la protección del rendimiento físico.

Así, lo que debía ser una cita rutinaria terminó convertido en un asunto de fondo para el fútbol moderno: el equilibrio entre intereses de selecciones, clubes y entrenadores. Para muchos aficionados, el “escándalo” no solo expone favoritismos, sino que también cuestiona el modelo actual de gestión de estrellas en un calendario cada vez más exigente.