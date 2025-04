Barcelona buscó a arquero campeón con el Real Madrid: "Llamaron a mi representante"

Keylor Navas, portero costarricense de Newell´s Old Boys, declaró, en una entrevista en el programa "El Larguero" de la Cadena Ser, que, tras la lesión de Ter Stegen, el Barça contactó con él y lo vio "como un halago", al tiempo que admitió que si hubiese sido el Madrid quien le llama hubiese ido "nadando".



"Sonaba mi nombre por ahí para el Barça. Llamaron a mi representante y el fútbol siempre es un trabajo", contó el antiguo guardameta del Real Madrid.



"Lo vi como algo bonito, que el equipo que fue rival durante tanto tiempo lo vea como una opción es muy bonito y es un halago este interés. Siempre he estado con las ganas de seguir jugando, de cuidarme al máximo y ser más profesional cada día", añadió el guardameta.

"Son cosas que pueden pasar en el fútbol. Si fuera Florentino el que me llama, me voy nadando", declaró Navas en relación a qué hubiese pasado si la llamada hubiese llegado desde el club blanco.



Ante la gran temporada que está haciendo Wojciech Szczesny, portero por el que se decantó finalmente el conjunto culé, Navas, quien ganó tres Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid, admitió que no le ha sorprendido el nivel mostrado por el polaco.

"La posición de portero es diferente. A pesar de que pases mucho tiempo sin entrenar, a uno no se le olvida atajar", puso de relieve.



"Todo depende de la paciencia del equipo y en el Barça la han tenido", concluyó.