Barcelona cambiará de estadio para la temporada 2025-26: oficial

Los procesos administrativos también han marcado el ritmo del retorno. Gracias a la aprobación del CFO, el Ayuntamiento de Barcelona podrá evaluar y conceder el permiso de primera ocupación, documento imprescindible para que el recinto vuelva a albergar público. Según informaron medios españoles, “este paso permitirá habilitar un aforo inicial cercano a los 27.000 espectadores”, lo que representa un primer reencuentro parcial con la afición culé en su casa.

Las fechas señaladas en el calendario empiezan a tomar forma. Diversos reportes de prensa, incluyendo La Razón, aseguran que la directiva azulgrana ya maneja una estimación sobre cuándo se disputarán los primeros encuentros oficiales en el renovado escenario.

El retorno en LaLiga y en la Champions League podría coincidir con compromisos de alto voltaje, como la visita de la Real Sociedad y el choque continental frente al Paris Saint-Germain. “Queremos que el regreso sea especial”, señalan fuentes cercanas al club.

El partido contra el Getafe se presenta como una prueba de fuego. Aunque se contemplaba la posibilidad de debutar en casa durante la quinta jornada liguera, la prensa advierte que “por tiempos parece difícil que toda la documentación llegue a tiempo para la disputa del Barcelona-Getafe de este fin de semana”. En ese escenario, el estreno oficial quedaría pospuesto unos días más, reforzando la expectativa entre los seguidores.

El componente emocional del reencuentro con la grada será decisivo. No se trata solo de volver a jugar en un campo propio, sino de recuperar la atmósfera única que caracteriza a este recinto. Según "La Razón", la entidad espera que el regreso al renovado “Spotify Camp Nou” suponga “un plus de motivación en un tramo decisivo de la temporada”, impulsando tanto el rendimiento de los jugadores como la moral de los aficionados.