Barcelona confirmó dos nuevas bajas antes del clásico ante Real Madrid

El ambiente en Barcelona ha cambiado radicalmente a dos días del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid. Lo que parecía una semana de preparación tranquila para Hansi Flick terminó complicándose por las bajas de dos piezas clave: Jules Koundé y Raphinha. Ambos futbolistas no participaron en el último entrenamiento, encendiendo las alarmas en el entorno azulgrana justo antes de una cita crucial en el Santiago Bernabéu.

El defensor francés Koundé encendió las alertas al ausentarse del trabajo grupal y realizar ejercicios en el gimnasio debido a un golpe sufrido en días recientes. A pesar del susto inicial, el cuerpo médico del club mantiene la calma y confía en que el jugador pueda estar disponible para el fin de semana. La evolución en las próximas horas será determinante para que Flick decida si lo incluye o no en la convocatoria final para el clásico español.

El panorama de Raphinha es mucho más preocupante. El extremo brasileño volvió a sentir molestias en el bíceps femoral de su pierna derecha y no participó en la práctica del viernes.

Según fuentes del club, el atacante estaría prácticamente descartado para el duelo frente al Madrid y podría perderse también los siguientes compromisos ante Elche, Brujas y Celta de Vigo. Su retorno dependerá de la evolución de la lesión, pero en principio no se espera antes del 22 de noviembre, cuando el conjunto catalán reciba al Athletic Club.

La baja del atacante sudamericano obliga al técnico alemán a repensar su planteamiento ofensivo. Raphinha, aunque no estaba proyectado como titular, era considerado una pieza de recambio vital para la segunda mitad del encuentro, especialmente por su velocidad y capacidad de desequilibrio. Sin él, Flick deberá recurrir a Lamine Yamal, Ferran Torres o incluso modificar el esquema para reforzar el mediocampo, priorizando el control del balón sobre la verticalidad.

La posible ausencia de Koundé y la confirmada baja de Raphinha alteran los planes del estratega germano, que intenta consolidar un equipo estable en medio de un calendario exigente. Sin embargo, el regreso de futbolistas como Frenkie de Jong y Andreas Christensen aporta un toque de equilibrio y esperanza. La recuperación de estas figuras permitirá mantener una estructura defensiva sólida frente a la artillería blanca.

Este clásico puede convertirse en el primer examen serio para el proyecto de Hansi Flick. Gestionar las ausencias, mantener la confianza del grupo y encontrar soluciones rápidas serán claves para no perder terreno en la lucha por el título. La afición blaugrana espera una reacción inmediata y un rendimiento que refleje carácter, más allá de las dificultades físicas.