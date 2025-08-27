Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 19:59
Barcelona enreda la vida de Luis Díaz: ficharía socio clave del Bayern
El elenco catalán alista golpe inesperado en el mercado.
El presente de Luis Díaz en el fútbol europeo es brillante, pero también está acompañado de rumores. Mientras el extremo colombiano se adapta con éxito al Bayern Múnich, desde España surge nuevamente el nombre del Barcelona, que en su momento ya intentó ficharlo y ahora podría generar un nuevo escenario de presión alrededor del guajiro.
Lea también: Luis Díaz quedó a deber: así le fue con Bayern en Copa de Alemania
Hace unos meses, el propio Joan Laporta, presidente blaugrana, reconoció que en la directiva catalana admiraban el talento de Díaz. Según reveló, el interés era real, pero el Liverpool se mostró inflexible en su momento, lo que frenó cualquier acercamiento. Finalmente, fue el club alemán quien logró quedarse con la ficha del jugador tras un acuerdo que rondó los 70 millones de euros, más bonificaciones.
En otras noticias
¿Juanfer y James deberían jugar juntos en la Selección Colombia?
¿Cuál es el jugador del Bayern que quiere fichar el Barcelona?
Lo curioso es que, pese a haberse cerrado aquel capítulo, el Barça vuelve a aparecer en el panorama. De acuerdo con medios catalanes, la dirigencia culé, liderada por Deco, tiene en mente reforzar su frente de ataque pensando en el futuro. El contrato de Robert Lewandowski vence en 2026 y los nombres de posibles reemplazos ya generan especulación. Allí surge Harry Kane, pero cualquier movimiento en esa posición podría repercutir indirectamente en el papel de Díaz en el Bayern.
La preocupación no pasa por una salida, sino por las comparaciones y exigencias que suelen generarse cuando hay movimientos en el mercado. El extremo colombiano llegó a Alemania con la misión de ser determinante y, hasta ahora, ha cumplido. Sus actuaciones han dejado satisfechos a los aficionados y han dado de qué hablar en la prensa internacional.
Un claro ejemplo fue la espectacular chilena que realizó en la Copa de Alemania ante el Wehen Wiesbaden, una jugada que se viralizó en redes sociales y que incluso la cuenta oficial del Bayern destacó con humor diciendo que debía exhibirse en el Museo del Louvre. Aunque no anotó en ese encuentro, su aporte en ofensiva fue fundamental y demostró el desborde que lo caracteriza.
Barcelona sporting director Deco views Bayern Munich striker Harry Kane as the “perfect” signing for summer 2026, identifying him as Robert Lewandowski’s ideal successor. pic.twitter.com/1hgxMdKlpD— Transfer News (@TransfersLlVE) August 26, 2025
Próximos retos de Luis Díaz con el Bayern Múnich
De cara a los próximos compromisos, se espera que Díaz sea titular frente al Augsburgo en la Bundesliga, antes de viajar a Colombia para los duelos de eliminatorias sudamericanas. Su buen momento en el club bávaro también se refleja en la confianza que le tiene Néstor Lorenzo en la selección nacional, donde se espera que sea una de las piezas clave rumbo al Mundial.
Le puede interesar: Harry Kane se rinde a Luis Díaz tras su debut en la Bundesliga 2025
El futuro inmediato de Luis Díaz parece sólido en Alemania, pero los ecos del interés del Barcelona vuelven a aparecer en los medios. Si bien no hay una negociación abierta, las declaraciones y rumores generan ruido alrededor de su figura. Lo cierto es que, en medio de especulaciones, el guajiro sigue respondiendo en la cancha y demostrando por qué es uno de los futbolistas más determinantes de la actualidad.
Fuente
Antena 2