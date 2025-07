Barcelona envía en préstamo a una de sus 'joyas'; ahora jugará en el Mónaco

Mónaco cree en el talento de Ansu Fati

En el Brighton estuvo un mes y medio de baja por una lesión en el gemelo y ya no tuvo continuidad. A su vuelta al Barça se encontró con un nuevo entrenador (Hansi Flick en sustitución de Xavi Hernández) y continuó su mala racha de lesiones.



De hecho se perdió la pretemporada por Estados Unidos a causa de una lesión en la planta del pie. Todo empezó a torcerse desde el principio. Pau Víctor fue el elegido por Flick y Ansu nunca se encontró a sí mismo.



En este último curso ha participado en once partidos. En 300 minutos, no ha anotado ni un solo gol, ni ha repartido ninguna asistencia. Con tan solo 22 años, Ansu Fati, llamado a ser uno de los grandes, tiene la que puede ser su última oportunidad. En el Mónaco tiene depositadas todas sus esperanzas.