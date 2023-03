Barcelona haría lo necesario para el regreso de Messi: Tres figuras en la puerta de salida

Barcelona, PSG y Lionel Messi siguen siendo el centro de atención para el siguiente mercado de fichajes. El argentino parece no tener intención de firmar su renovación con el cuadro francés y todas las fuentes apuntan a que podría tener un regreso al conjunto catalán

Joan Laporta ha manifestado en ocasiones anteriores que la puerta del club español siempre está abierta para su máximo referente. Más allá de esto, los límites salariales complican la posibilidad de que Messi se vuelve a vestir de azulgrana para la siguiente temporada.

Más allá de esto, los recientes acercamientos de Jorge Messi con el máximo directivo de la entidad culé, empiezan a dar de que hablar en suelo europeo. Desde territorio ibérico se apunta que el presidente culé haría lo imposible para volver a tener al argentino en el conjunto blaugrana.

"Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque es jugador del PSG y tengo que tener respeto", manifestó el directivo en diálogo con el canal de YouTube 'The business and money behind sports'.

Lo cierto es que desde los medios españoles se ha manifestado que el Barcelona haría varias estrategias para tener a Messi de nuevo. Inicialmente, el plan sería deshacerse de los grandes salarios del club. Jugadores como Rapinha, Dembélé y Ansu Fati entrarían entre las posibles salidas para abrirle campo al argentino.

Por ahora no se sabe en qué terminará el acercamiento entre Messi y el Barcelona, las restricciones salariales del conjunto catalán y las exigencias del astro argentino podrían no llegar a buen puerto para un posible regreso, pero desde la directiva trabajan en reducir la masa salarial para tener la chance de concretar el retorno del '10'.