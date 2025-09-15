Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 18:07
Barcelona lamenta la partida; exfigura del club se retira del fútbol a sus 31 años
El jugador también se consagró campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.
Samuel Umtiti, ex jugador del Barcelona y Lyon además de campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018, anunció este lunes 15 de septiembre que cuelga las botas a los 31 años, después de haber vivido un calvario de lesiones.
"Después de una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo he dado TODO con pasión y no me arrepiento de NADA. Quiero dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he coincidido", dijo Umtiti en su mensaje de despedida colgado en su cuenta de Instagram.
El central citó en su mensaje al Lyon (2012-2016), al FC Barcelona (2016-2022), al Lecce (2022-2023), al conjunto francés del Lille (2023-2025), así como también a la selección francesa (31 partidos, 4 goles).
Lea también: Messi cambia de planes y volvería a jugar un partido en Argentina
En otras noticias: Dimayor se plantea una liga de 18 equipos
Umiti deja el fútbol a los 31 años
Precisamente, el defensor central zurdo se coronó campeón mundial con 'Les Bleus' en 2018, tras formar pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente. En aquel torneo, Samuel Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en una de las semifinales ante Bélgica.
Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en el Barcelona, disputó apenas 50 partidos, mientras que en el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025.
Los campeones del mundo con Francia que han dicho adiós al fútbol
El exjugador del FC Barcelona, formado en el Lyon, es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, arquero que anunció la semana pasada el final de su actividad como futbolista.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2