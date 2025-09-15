Barcelona lamenta la partida; exfigura del club se retira del fútbol a sus 31 años

Samuel Umtiti, ex jugador del Barcelona y Lyon además de campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018, anunció este lunes 15 de septiembre que cuelga las botas a los 31 años, después de haber vivido un calvario de lesiones.



"Después de una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo he dado TODO con pasión y no me arrepiento de NADA. Quiero dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he coincidido", dijo Umtiti en su mensaje de despedida colgado en su cuenta de Instagram.

El central citó en su mensaje al Lyon (2012-2016), al FC Barcelona (2016-2022), al Lecce (2022-2023), al conjunto francés del Lille (2023-2025), así como también a la selección francesa (31 partidos, 4 goles).

Lea también: Messi cambia de planes y volvería a jugar un partido en Argentina