Barcelona llegó al límite con Ismael Rescalvo: advertencia y ultimátum

Segundo Alejandro Castillo dejó las riendas del Barcelona de Guayaquil y el equipo tomó la decisión en confiar la dirección técnica en manos de Ismael Rescalvo. El entrenador español no pudo llegar a la final con el Deportes Tolima y se despidió de los tolimenses para regresar a tierras guayaquileñas tras su experiencia hace algunos años en Emelec.

Los primeros partidos fueron difíciles para el timonel español, pues, por largos tramos de los partidos iba arriba en el marcador, y en los últimos minutos, perdían esos tres puntos con el empate de sus rivales. Esa fue la tendencia. Perdieron el liderato y el segundo puesto y quedaron relegados en el tercer lugar.

Pasaron los encuentros de la Liga Ecuabet y pudieron regresar al segundo puesto desplazando a Liga de Quito. Sin embargo, Barcelona podría tomar una decisión radical con el futuro de Ismael Rescalvo por un resultado concreto que acabó con la paciencia de los hinchas con el presidente, Antonio Álvarez.

Barcelona enfrentó en la Copa de Ecuador a Cuenca Juniors. Un duelo que parecía sencillo para el elenco de Guayaquil, pero que no terminó de esa forma. Pese al nivel de categoría de los dos clubes, Ismael Rescalvo puso nómina alterna pensando en el clásico ante Emelec y quedaron eliminados.

LA DECISIÓN QUE TOMARON LOS DIRECTIVOS CON EL CARGO DE ISMAEL RESCALVO

Con base en los resultados y en esa dura eliminación en la ronda de 32avos, Barcelona le dejó una advertencia y ultimátum a Ismael Rescalvo. Algo similar a lo que pasó con Segundo Castillo y que lo terminaron sacando podría ocurrir con los españoles.

De cara al clásico ante Emelec, los directivos del Barcelona tomaron la decisión de darle la continuidad a Ismael Rescalvo, pero dejaron claro que los resultados tendrán que llegar justo después de la eliminación prematura en la Copa de Ecuador.

Bajo esas condiciones, le pusieron ultimátum a Ismael Rescalvo. Solo se salvaría de ser cesado de la institución si logra enderezar este momento y si pasa la página tras la dura eliminación en la Copa de Ecuador. El Canal del Fútbol confirmó su continuidad. No obstante, todo quedará sujeto a lo que pueda ocurrir en el clásico frente a Emelec.