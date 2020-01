Barcelona no pudo quedarse con el triunfo en el clásico catalán

Tras varios problemas durante la primera parte, Barcelona logró imponerse a su clásico rival y superó por 1-2 a Espanyol, último equipo en la tabla de posiciones de la Liga y que, pese al esfuerzo realizado, no pudo sacar puntos de su estadio sobre el líder. El colombiano Bernardo Espinosa tuvo una actuación aceptable en el equipo local y aunque no pudo impedir ninguna de las anotaciones, mostró velocidad a la hora de los cierres y precisión al momento de hacer los pases.

Espanyol abrió la cuenta cuando transcurría la mitad de la primera parte, luego de un cobro de costado que fue bien cabeceado por David López y que dejó sin posibilidades a Neto, reemplazante de Ter Stegen, quien no pudo actuar por lesión en este importante partido. Sin embargo, la actuación del arquero brasilero fue buena y, además de esta acción, no tuvo mucha actividad a lo largo de los 90 minutos.

Antes del término de los primeros 45 minutos, Barcelona aceleró un poco su ritmo y generó sus dos opciones más claras de la primera parte, la primera terminó en el palo tras un remate de Luis Suárez y la segunda no pudo ser concretada por Griezmann, luego de una pared con Messi. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los de Valverde se fueran en ventaja, pues apenas iniciada la segunda parte, cuando habían pasado apenas cinco minutos, Suárez aprovechó un buen pase de costado y de primera resolvió para poner la igualdad en el marcador, poniendo en apuros a los locales, quienes no pudieron conservar la calma.

Fue precisamente esto lo que generó que Barcelona tuviera más espacios, aprovechara la calidad de sus jugadores e impusiera condiciones en el juego, por lo que nueve minutos después, el chileno Arturo Vidal, ingresado en la segunda parte, recibió un excelente centro de Suárez y cabeceó para poner el 1-2 que parecía definitivo en el encuentro pero que terminó siendo solo una pequeña ventaja.

A falta de 4 minutos para la conclusión del encuentro, el chino Wu Lei recibió un buen pase por el costado derecho del campo y aprovechando la presencia de un hombre más en la cancha, luego de la expulsión de Frenkie De Jong al minuto 75, puso el empate final al partido.