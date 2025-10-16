Actualizado:
Barcelona o Atlético de Madrid ficharían a titular de la selección Colombia
Se dio a conocer el nombre del jugador que estaría en la baraja de estos dos equipos.
Sin duda, la selección Colombia tiene a varios jugadores que llaman la atención en el fútbol internacional y por eso, en las últimas horas se dio a conocer que Barcelona y Atlético de Madrid estarían dispuestos a fichar a un habitual en el equipo de Néstor Lorenzo.
Bien, pues dicha información llegó directamente de Tranfermarkt, el portal del mercado de fichajes que dio el nombre del jugador que llama la atención de estos dos grandes del fútbol español.
Y es que, según se pudo conocer, ambos clubes estarían interesados en iniciar un contacto con el equipo de Daniel Muñoz, el jugador protagonista de esta historia.
Aunque se desconoce si ya hubo un primer acercamiento, lo cierto es que el buen nivel del lateral en Crystal Palace ha hecho que sea noticia en los últimos mercados de fichajes y ya estamos cerca de la ventana de invierno.
Con 29 años, Muñoz tiene un valor en el mercado de 25 millones de euros y contrato hasta junio del 2028, así que el que necesite o quiera al colombiano, deberá negociar muy bien con el equipo de la Premier League.
Así las cosas, quedará solo esperar los días para identificar si finalmente Daniel dará o no el salto a uno de los equipos más grandes del fútbol europeo.
