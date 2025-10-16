Barcelona o Atlético de Madrid ficharían a titular de la selección Colombia

Sin duda, la selección Colombia tiene a varios jugadores que llaman la atención en el fútbol internacional y por eso, en las últimas horas se dio a conocer que Barcelona y Atlético de Madrid estarían dispuestos a fichar a un habitual en el equipo de Néstor Lorenzo.

Bien, pues dicha información llegó directamente de Tranfermarkt, el portal del mercado de fichajes que dio el nombre del jugador que llama la atención de estos dos grandes del fútbol español.

Y es que, según se pudo conocer, ambos clubes estarían interesados en iniciar un contacto con el equipo de Daniel Muñoz, el jugador protagonista de esta historia.