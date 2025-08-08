Barcelona perjudicado por drástica sanción de la UEFA

Barcelona no ha empezado la temporada deportiva y ya presenta problemas tras una sorpresiva sanción que dio a conocer la UEFA a varias de las figuras del club por inconvenientes presentados en el compromiso de las semifinales de la Champions League contra Inter Milán.

Los afectados por esta radical decisión de la UEFA fueron Hansi Flick y su asistente, Marcus Sorg. En cuanto a jugadores, Lamine Yamal y Robert Lewandowski fueron los señalados por la entidad para pagar una millonaria multa por incumplir con el reglamento de la competencia.

Le puede interesar: Guerra interna entre Barcelona y Ter Stegen: decisión de última hora

Barcelona es perjudicado por sanción de la UEFA

Hansi Flick y Marcus Sorg recibieron sanciones por “conducta inapropiada” al término del encuentro de las semifinales de la Champions League contra Inter de Milán. El estratega y su asistente fueron multados con 20.000 € y sancionados con un partido de suspensión en competiciones europeas, lo que le impedirá estar en el banquillo del Barcelona en el estreno de la próxima edición de la Champions League.

Mientras que por el lado de los delanteros Lamine Yamal y Robert Lewandowski fueron sancionados con una multa de 5.000 € cada uno por incumplimiento de las instrucciones del oficial de control antidopaje y la falta de presentación inmediata al puesto de control tras el partido en Milán, tal como lo exige el respectivo reglamento.