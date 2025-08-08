Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 12:13
Barcelona perjudicado por drástica sanción de la UEFA
UEFA no se la perdonó a Barcelona e impone drástica sanción a varias de sus figuras.
Barcelona no ha empezado la temporada deportiva y ya presenta problemas tras una sorpresiva sanción que dio a conocer la UEFA a varias de las figuras del club por inconvenientes presentados en el compromiso de las semifinales de la Champions League contra Inter Milán.
Los afectados por esta radical decisión de la UEFA fueron Hansi Flick y su asistente, Marcus Sorg. En cuanto a jugadores, Lamine Yamal y Robert Lewandowski fueron los señalados por la entidad para pagar una millonaria multa por incumplir con el reglamento de la competencia.
Barcelona es perjudicado por sanción de la UEFA
Hansi Flick y Marcus Sorg recibieron sanciones por “conducta inapropiada” al término del encuentro de las semifinales de la Champions League contra Inter de Milán. El estratega y su asistente fueron multados con 20.000 € y sancionados con un partido de suspensión en competiciones europeas, lo que le impedirá estar en el banquillo del Barcelona en el estreno de la próxima edición de la Champions League.
Mientras que por el lado de los delanteros Lamine Yamal y Robert Lewandowski fueron sancionados con una multa de 5.000 € cada uno por incumplimiento de las instrucciones del oficial de control antidopaje y la falta de presentación inmediata al puesto de control tras el partido en Milán, tal como lo exige el respectivo reglamento.
No solo hubo sanciones individuales a dichos personajes, sino que el club también fue penalizado con multas por conductas inapropiadas de su afición. Barcelona deberá pagar 5.250 € por el lanzamiento de objetos al campo y 2.500 € por el encendido de bengalas durante el partido.
¿Cuándo inicia la fase de grupos de la Champions League?
La fase de grupos, ahora denominada fase de liga bajo el nuevo formato de 36 equipos, de la Champions League 2025-26 comenzará entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre de 2025, con los encuentros correspondientes a la Primera Jornada.
