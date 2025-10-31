Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 11:54
Barcelona quiere darle un golpe a la Champions League: decisión crucial
Barcelona quiere asegurar un detalle clave para la final de la Champions.
Barcelona ha dado un paso importante para consolidarse como epicentro del fútbol europeo al presentar, mediante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), su candidatura oficial para ser sede de la final de la Liga de Campeones 2029. El club busca que el Spotify Camp Nou, una vez finalizadas sus obras de modernización, sea el escenario de uno de los eventos deportivos más prestigiosos del planeta.
La UEFA confirmó que recibió propuestas de 15 federaciones nacionales interesadas en organizar las finales de sus competiciones entre 2028 y 2029. Entre ellas, la española destaca con el proyecto impulsado por el Barça para 2029.
De acuerdo con el cronograma oficial, las candidaturas definitivas deberán entregarse antes del 10 de junio de 2026, mientras que la decisión final será anunciada en septiembre de ese mismo año por el Comité Ejecutivo del organismo continental.
Con esta solicitud, el club azulgrana pretende mostrar al mundo el nuevo rostro del Spotify Camp Nou, cuya renovación avanza con miras a convertirlo en uno de los recintos más modernos y sostenibles del fútbol internacional. La iniciativa no solo busca prestigio deportivo, sino también proyectar la imagen del club y la ciudad como un referente global. Albergar una final de este calibre sería el cierre perfecto para un proyecto arquitectónico que marcará una nueva era en la historia culé.
No obstante, el reto es enorme. El Barça deberá demostrar que su estadio estará completamente operativo, con sistemas de seguridad, movilidad y servicios a la altura de un evento de talla mundial.
Además, deberá competir con potentes candidaturas europeas como la de Londres, que aspira a repetir con el legendario Wembley Stadium como sede. La competencia entre ciudades será intensa, pues la UEFA evaluará no solo la infraestructura, sino también el entorno urbano, el transporte y la capacidad de organización.
Para la ciudad de Barcelona, la posibilidad de acoger la final de la máxima competición continental representa una oportunidad dorada. El evento generaría una gran afluencia turística, dinamizaría la economía local y reforzaría su posición como destino privilegiado para el deporte y el entretenimiento. En paralelo, el club obtendría un impacto institucional invaluable: su nombre quedaría asociado a uno de los acontecimientos más vistos del mundo, consolidando su marca más allá de lo futbolístico.
Para la final de la Champions 2029. UEFA confirma que han manifestado interés en albergarla y está entre: London, Wembley Stadium y Barcelona, Camp Nou
London, Wembley Stadium
Barcelona, Camp Nou pic.twitter.com/C8UWO2KkmU
El Barça no solo quiere competir dentro del campo, también busca liderar desde la organización. Apostar por la final de la Champions 2029 es una muestra clara de su deseo de situarse nuevamente en la élite, no solo por los títulos, sino por su capacidad para marcar tendencia en el fútbol moderno.
Si la UEFA da el visto bueno, el renovado Camp Nou se convertirá en el escenario donde converjan historia, innovación y pasión. Hasta entonces, la ciudad condal espera con ilusión el veredicto que podría sellar un gran golpe de ánimo para el Barça.
