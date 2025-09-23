Barcelona recibe mala noticia con el Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona consideró este martes que el Camp Nou, el mítico estadio del Barça que sigue en obras, aún no está listo para recibir al público, incluso con un aforo reducido, al alegar motivos de seguridad.

El vigente campeón de España esperaba recibir a la Real Sociedad el domingo frente a 27.000 espectadores en su estadio aún en obras, pero el Consistorio se niega por ahora a otorgar las autorizaciones necesarias.

Así, el Barça se enfrentará a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad condal, donde jugaron las dos últimas temporadas mientras se realizaban los trabajos en el Camp Nou.