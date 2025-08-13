Barcelona recibió aprobación de la Liga para remplazar a Ter Stegen

Barcelona afronta un cambio inesperado en su portería para la temporada 2025-26. La LaLiga ha autorizado la inscripción de Joan García después de confirmar que Marc-André Ter Stegen estará fuera de competición por una lesión de larga duración. Esta decisión llega en un momento delicado para el club, que buscaba alternativas para reforzar el puesto tras el diagnóstico médico del guardameta alemán.

La baja del capitán azulgrana supone una ausencia superior a los cuatro meses, lo que ha permitido liberar espacio en el límite salarial. En este contexto, la llegada administrativa de Joan García cobra especial relevancia, ya que el club había cerrado su fichaje semanas atrás, pero no había podido inscribirlo debido a las restricciones del fair play financiero. La situación médica de Ter Stegen activó el mecanismo legal que permite reemplazar a un jugador lesionado por un período prolongado.

El camino hasta la inscripción no estuvo exento de tensiones internas. Inicialmente, Ter Stegen se mostró reticente a autorizar el envío de su informe médico a las autoridades de la liga, lo que provocó fricciones con la directiva. El club respondió con medidas disciplinarias, incluida la retirada de la capitanía. Sin embargo, ambas partes lograron un acuerdo y el portero dio su consentimiento, facilitando el trámite y permitiendo que LaLiga diera luz verde al registro del nuevo guardameta.

Joan García, de 24 años, se formó en las filas del RCD Espanyol y llegó al Barça en junio tras el pago de su cláusula de rescisión, cifrada en aproximadamente 26,3 millones de euros. Su contrato con la institución azulgrana se extiende hasta 2031, en una apuesta de futuro para el arco culé. Aunque ya había participado en encuentros de pretemporada, como el amistoso frente al Vissel Kobe en Japón, la imposibilidad de inscribirlo lo había mantenido fuera de los compromisos oficiales.

La lesión de Ter Stegen no solo abre la puerta a García en lo deportivo, sino que también concede un respiro económico al club. El Barcelona, que atraviesa una situación financiera ajustada, podrá destinar parte del margen liberado para equilibrar sus cuentas mientras aguarda activar una operación estratégica de 100 millones de euros vinculada a la explotación de asientos VIP en el estadio. Este ingreso extra sería clave para volver a operar bajo la regla del 1:1 en materia de fichajes.

Con la aprobación ya confirmada, el nuevo portero podrá debutar este mismo fin de semana en la primera jornada de LaLiga, donde el Barça visitará al Mallorca en Son Moix. El club formalizará su inscripción este jueves y le asignará el dorsal número 1, una responsabilidad que históricamente ha estado reservada para los arqueros titulares del equipo. Su presencia en la plantilla también reduce la presión sobre Wojciech Szczęsny, quien actúa como tercer portero y renovó recientemente hasta 2027.

El fichaje de García responde a una estrategia a medio y largo plazo, pero las circunstancias lo colocan desde el inicio como pieza clave para Hansi Flick, técnico que afronta su primera campaña completa al mando del equipo. El joven arquero tendrá la oportunidad de consolidarse rápidamente, mostrando las cualidades que lo convirtieron en uno de los guardametas con mayor proyección del fútbol español.

A nivel deportivo, la transición entre Ter Stegen y García supone un cambio significativo en la dinámica defensiva. El alemán, con más de una década en el club, es una figura consolidada tanto por sus reflejos como por su liderazgo en el vestuario. En cambio, García llega con juventud, agilidad y un estilo que podría aportar frescura al esquema táctico, aunque con el reto de adaptarse a la presión de defender el arco de uno de los equipos más exigentes del mundo.

El caso también refleja la complejidad de la gestión de plantilla en el fútbol moderno, donde la combinación de lesiones, límite salarial y regulación de fichajes obliga a las directivas a moverse con rapidez y precisión. Para el Barcelona, la operación es un ejemplo de cómo un contratiempo puede convertirse en una oportunidad para introducir nuevos talentos sin comprometer el equilibrio financiero.

En definitiva, la inscripción de Joan García marca el inicio de una nueva etapa en la portería azulgrana. Con el respaldo contractual hasta 2031 y la confianza de un club que invirtió fuerte por su fichaje, el arquero catalán tendrá la misión de responder a las expectativas, sostener al equipo en un tramo clave de la temporada y demostrar que puede ser, no solo el reemplazo de emergencia de Ter Stegen, sino el guardián del arco del Barça para la próxima década.