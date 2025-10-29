Actualizado:
Barcelona recibió dura acusación formal en el juicio por 'Caso Negreira'
Barcelona tendrá que presentar pruebas sobre los contratos relacionados con José María Enríquez Negreira.
El Barcelona atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La justicia española ha decidido imputar formalmente al club catalán por un presunto delito continuado de corrupción en los negocios, dentro del conocido ‘Caso Negreira’, que ha puesto en jaque la credibilidad del club y el fútbol español.
La decisión marca un antes y un después en una investigación que lleva meses generando polémica y titulares en todo el país. Los documentos presentados por el juzgado número 1 de Barcelona revelan que el conjunto azulgrana habría transferido cerca de 7,2 millones de euros a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante casi dos décadas.
Dichos pagos se habrían canalizado a través de firmas como Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, que presuntamente ofrecían servicios de asesoría arbitral al club. Lo que antes parecía un acuerdo administrativo se ha convertido en un proceso penal de alto impacto para la institución.
La justicia no se ha limitado al club como entidad. Joan Laporta, actual presidente, deberá declarar sobre los contratos firmados durante su primer mandato, entre 2003 y 2010. Asimismo, Joan Gaspart, quien dirigió al Barça a comienzos de los 2000, ha sido citado para explicar los pagos iniciados durante su gestión.
La magistrada encargada del caso también exigió los contratos originales y documentos que acrediten los trabajos realizados por Negreira y su entorno, lo que evidencia la seriedad con la que se está abordando el caso.
Desde las oficinas del Camp Nou, la posición oficial es clara: el club sostiene que no cometió ninguna irregularidad. Según su versión, los informes y asesorías contratadas tenían fines meramente técnicos y buscaban mejorar el rendimiento deportivo, sin intención alguna de influir en los árbitros.
Gaspart y otros expresidentes como Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han coincidido en que los vínculos con Negreira eran de carácter profesional y que se mantuvieron por tradición y confianza, aunque reconocen que la magnitud de los montos genera legítimas dudas.
El caso no solo afecta al conjunto blaugrana, sino que ha desatado un debate profundo sobre la transparencia en el fútbol español y la independencia del estamento arbitral. La imputación de una entidad tan representativa como el Barcelona sacude los cimientos institucionales de La Liga y pone en entredicho la credibilidad del balompié ibérico.
🚨 The judge summons Barça as a suspect in the Negreira case. Barça VP Elena Fort will testify in court on Jan 27 as the club's legal representative.— LBW (@losblancoswrld) October 28, 2025
FC Barcelona is ordered to submit, within 20 days, the original contracts signed with Dasnil 95 SL & Nilsad SCP. (#theobjective) pic.twitter.com/76DLrNWWj9
Los posibles efectos podrían ir más allá de las sanciones judiciales, dañando la reputación del club y su relación con los organismos internacionales. La investigación entra ahora en una fase crucial. El tribunal ha ordenado nuevas diligencias, citaciones y análisis documentales que podrían prolongarse durante meses.
Si las pruebas confirman irregularidades, el proceso podría marcar un precedente histórico enLa Liga. Por el contrario, si el Barça logra justificar los pagos, se abriría un debate sobre los límites éticos y administrativos en las relaciones publicas entre clubes y árbitros.
