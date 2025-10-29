Barcelona recibió dura acusación formal en el juicio por 'Caso Negreira'

Dichos pagos se habrían canalizado a través de firmas como Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, que presuntamente ofrecían servicios de asesoría arbitral al club. Lo que antes parecía un acuerdo administrativo se ha convertido en un proceso penal de alto impacto para la institución.

La justicia no se ha limitado al club como entidad. Joan Laporta, actual presidente, deberá declarar sobre los contratos firmados durante su primer mandato, entre 2003 y 2010. Asimismo, Joan Gaspart, quien dirigió al Barça a comienzos de los 2000, ha sido citado para explicar los pagos iniciados durante su gestión.

La magistrada encargada del caso también exigió los contratos originales y documentos que acrediten los trabajos realizados por Negreira y su entorno, lo que evidencia la seriedad con la que se está abordando el caso.

Desde las oficinas del Camp Nou, la posición oficial es clara: el club sostiene que no cometió ninguna irregularidad. Según su versión, los informes y asesorías contratadas tenían fines meramente técnicos y buscaban mejorar el rendimiento deportivo, sin intención alguna de influir en los árbitros.

Gaspart y otros expresidentes como Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han coincidido en que los vínculos con Negreira eran de carácter profesional y que se mantuvieron por tradición y confianza, aunque reconocen que la magnitud de los montos genera legítimas dudas.

El caso no solo afecta al conjunto blaugrana, sino que ha desatado un debate profundo sobre la transparencia en el fútbol español y la independencia del estamento arbitral. La imputación de una entidad tan representativa como el Barcelona sacude los cimientos institucionales de La Liga y pone en entredicho la credibilidad del balompié ibérico.