Barcelona regresa a casa: el Camp Nou abre sus puertas tras 2 años

Después de más de dos años jugando fuera de su casa, el FC Barcelona ha anunciado oficialmente su regreso al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre de 2025. Será un acontecimiento muy esperado tanto por los hinchas como por la institución, pues simboliza el retorno del equipo al lugar donde ha vivido sus mayores gestas deportivas y emocionales.

Con este evento se espera volver a levantar cabeza tras lo ocurrido en el clásico ante Real Madrid y de igual manera volver a conectar con todos los fanáticos que por tantos años llenaron las gradas de este escenario tan representativo al que tendrán la oportunidad de regresar.

Barcelona vuelve al Camp Nou

El regreso del cuadro 'culé' se encargará de marcar una nueva etapa dentro del ambicioso proyecto Espai Barça, que busca modernizar completamente el estadio, mejorar la experiencia del aficionado y convertir el complejo en un referente arquitectónico y tecnológico del fútbol mundial.

Sin embargo, la reapertura será parcial, en esta primera fase se habilitarán sectores de Tribuna y Gol Sur con alrededor de 23.000 aficionados. El 7 de noviembre tendrá un carácter especial, pues no será un partido oficial, sino un entrenamiento a puertas abiertas que servirá como prueba técnica y operativa para la posterior utilización completa del estadio.