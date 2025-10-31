Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 06:56
Barcelona regresa a casa: el Camp Nou abre sus puertas tras 2 años
Barcelona hizo oficial el regreso al Camp Nou con un evento exclusivo.
Después de más de dos años jugando fuera de su casa, el FC Barcelona ha anunciado oficialmente su regreso al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre de 2025. Será un acontecimiento muy esperado tanto por los hinchas como por la institución, pues simboliza el retorno del equipo al lugar donde ha vivido sus mayores gestas deportivas y emocionales.
Con este evento se espera volver a levantar cabeza tras lo ocurrido en el clásico ante Real Madrid y de igual manera volver a conectar con todos los fanáticos que por tantos años llenaron las gradas de este escenario tan representativo al que tendrán la oportunidad de regresar.
Barcelona vuelve al Camp Nou
El regreso del cuadro 'culé' se encargará de marcar una nueva etapa dentro del ambicioso proyecto Espai Barça, que busca modernizar completamente el estadio, mejorar la experiencia del aficionado y convertir el complejo en un referente arquitectónico y tecnológico del fútbol mundial.
Sin embargo, la reapertura será parcial, en esta primera fase se habilitarán sectores de Tribuna y Gol Sur con alrededor de 23.000 aficionados. El 7 de noviembre tendrá un carácter especial, pues no será un partido oficial, sino un entrenamiento a puertas abiertas que servirá como prueba técnica y operativa para la posterior utilización completa del estadio.
Aun así, el valor simbólico del momento es enorme, ya que es la reafirmación del vínculo entre el club y su historia, un reencuentro esperado con los aficionados y el barrio de Les Corts. Además, desde el punto de vista deportivo, regresar al Spotify Camp Nou representa una gran ventaja. Durante las temporadas que el Barça ha disputado sus partidos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, se ha visto limitado el aforo, los ingresos y el ambiente que caracteriza su estadio tradicional.
Próximo partido de Barcelona en LaLiga
El siguiente reto del equipo que comanda el estratega alemán, Hansi Flick, será en el marco de la fecha 11 cuando reciba a Elche el domingo 2 de noviembre en el Montjuic.
