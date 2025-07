Barcelona rompe la historia y da golpe en mercado: fichó joya de México

Excl.



🇲🇽🔵🔴Understand that Mexican standout Lizbeth #Ovalle will leave #Tigres in January 2026 to transfer to #Barcelona. The deal is reportedly already done



Lizbeth Ovalle dejará Tigres en enero de 2026 para fichar por el Barcelona. El acuerdo ya estaría cerrado pic.twitter.com/Wq8XOWMh81