Barcelona se queda sin portero: confirman dura lesión de Joan García

Szczesny, la solución de Flick a la crisis en la portería del Barça

A este revés se suma la indisponibilidad del brasileño Raphinha, quien arrastra una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha. El parte médico estima que el atacante estará fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente tres semanas, lo que significa que tampoco podrá participar en compromisos decisivos de la agenda azulgrana. La doble ausencia obliga al entrenador Hansi Flick a replantear su estrategia en pleno arranque competitivo.

El panorama se vuelve más complejo porque Joan García era uno de los hombres de confianza del técnico. Su baja deja al polaco Wojciech Szczesny como principal alternativa bajo los tres palos en un periodo en el que el Barça se mide a rivales de alto nivel.

Entre los choques que se perderá destacan el duelo de Champions frente al Paris Saint-Germain el 1 de octubre y el clásico ante el Real Madrid del 26 de ese mismo mes. “Su regreso podría situarse a principios de noviembre”, adelantó Mundo Deportivo.

No es la primera vez que el plantel azulgrana ve su estructura debilitada por problemas físicos. La acumulación de partidos entre LaLiga, la Liga de Campeones y otras competiciones ha generado un aumento en el número de lesionados. Esta situación evidencia, según analistas deportivos, la necesidad de una planificación más rigurosa en cuanto a rotaciones y gestión de cargas para evitar daños prolongados.