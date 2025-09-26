Actualizado:
Barcelona se queda sin portero: confirman dura lesión de Joan García
El elenco culé tampoco cuenta con Ter Stegen que se operó a inicio de temporada.
Barcelona recibió una noticia inesperada que sacude sus planes. El portero Joan García sufrió una rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda que lo obligará a pasar por quirófano. Según el comunicado oficial, el tiempo estimado de recuperación oscila entre cuatro y seis semanas, un lapso que coincide con partidos determinantes para el conjunto catalán.
La lesión se produjo durante el último partido de Liga frente al Real Oviedo, cuando el joven arquero realizó una estirada para detener un potente remate desde fuera del área. De acuerdo con Mundo Deportivo, la intervención estará a cargo del mismo médico que operó recientemente a Gavi, con la intención de “reparar el menisco dañado y evitar mayores complicaciones a largo plazo”.
Szczesny, la solución de Flick a la crisis en la portería del Barça
A este revés se suma la indisponibilidad del brasileño Raphinha, quien arrastra una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha. El parte médico estima que el atacante estará fuera de los terrenos de juego durante aproximadamente tres semanas, lo que significa que tampoco podrá participar en compromisos decisivos de la agenda azulgrana. La doble ausencia obliga al entrenador Hansi Flick a replantear su estrategia en pleno arranque competitivo.
El panorama se vuelve más complejo porque Joan García era uno de los hombres de confianza del técnico. Su baja deja al polaco Wojciech Szczesny como principal alternativa bajo los tres palos en un periodo en el que el Barça se mide a rivales de alto nivel.
Entre los choques que se perderá destacan el duelo de Champions frente al Paris Saint-Germain el 1 de octubre y el clásico ante el Real Madrid del 26 de ese mismo mes. “Su regreso podría situarse a principios de noviembre”, adelantó Mundo Deportivo.
No es la primera vez que el plantel azulgrana ve su estructura debilitada por problemas físicos. La acumulación de partidos entre LaLiga, la Liga de Campeones y otras competiciones ha generado un aumento en el número de lesionados. Esta situación evidencia, según analistas deportivos, la necesidad de una planificación más rigurosa en cuanto a rotaciones y gestión de cargas para evitar daños prolongados.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 26, 2025
El jugador 𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6… pic.twitter.com/IxQpTJC8rk
La recuperación del joven arquero se convierte así en una prioridad para el departamento médico. Mientras tanto, otros futbolistas como Lamine Yamal y Alejandro Balde han vuelto a entrenar con normalidad y podrían reforzar el grupo en breve. El club confía en que la intervención quirúrgica sea exitosa y que el portero regrese en óptimas condiciones para afrontar la recta final del año competitivo.
El desafío para Flick es doble: mantener el nivel de competitividad con una plantilla reducida y manejar con cuidado el retorno de sus piezas claves. Cada encuentro será una prueba de resiliencia para un equipo que busca sostener su protagonismo pese a los contratiempos físicos.
