Barcelona suelta las lágrimas por Luis Díaz: “Era el fichaje”

Nueva fecha de la Bundesliga para el Bayern Múnich que sigue con puntaje perfecto en la cima. Luis Fernando Díaz Marulanda no tardó nada en adaptarse al club y ser uno de los futbolistas más temidos en Europa junto con Harry Kane y Michael Olise componiendo el ataque bávaro. De hecho, ‘Lucho’ se metió en los libros de historia al abrir la cuenta contra el Frankfurt en los primeros 14 segundos.

Vea también: ¿Refuerzo a la vista en Junior? Gran delantero podría regresar desde el futbol internacional

Sin duda alguna, los ojos del mundo están puestos encima de Luis Díaz. El Liverpool lo extraña, especialmente por la cantidad de jugadores que ficharon en el ataque y que poco o nada han aportado como para hacer olvidar al colombiano. Florian Wirtz llegó como uno de los reemplazos, pero no ha dado ni asistencias ni ha marcado goles.

Pero, el Liverpool no es el único que llora por la salida de Luis Díaz. Pues, en el mercado de fichajes se había hablado bastante las posibilidades de que el guajiro pudiera firmar con el Barcelona, antes de que lo contratara el Bayern Múnich. El tema económico también fue determinante para que eso no se diera y los catalanes lamentan no haberlo fichado a tiempo.

“LUIS DÍAZ ERA EL FICHAJE”, BARCELONA EXPLOTA TRAS DERROTA CONTRA SEVILLA

¿Hubo o no interés por el Barcelona de ficharlo? Una gran pregunta surge en este mercado de fichajes, pues, los culés ya sabían la millonaria cifra que debían poner sobre la mesa y ahí fue cuando llegó el Bayern Múnich que se dio el lujo de pagar 75 millones de euros por el colombiano.

Le puede interesar: Cali se ilusiona en Libertadores: lo que necesita para jugar cuartos de final

Uno de los principales medios de Cataluña como lo es el Diario Sport escribieron que, “Luis Díaz era el fichaje... el guajiro se apuntó un doblete y una asistencia en el triunfo del Bayern sobre Eintracht. Convirtió el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga”.

Además de ese doblete, la plana del Diario Sport repasa cómo le ha ido a Luis Díaz en el Bayern Múnich, “mes y medio después, la vida sigue igual para el guajiro. Sus números son una auténtica bestialidad: seis tantos - cinco en la Bundesliga - y cuatro asistencias en diez partidos. Asentadísimo en Múnich, fue el autor de un doblete y de una asistencia en el triunfo del Bayern ante el Eintracht (3-0)”.

El rumor salió de que el destino de Luis Díaz estaba en Barcelona, pero, afortunadamente, encontró un lugar ideal en donde no ha dejado de jugar. Se siente importante y ha tenido pegada de manera inmediata dentro del club alemán. Tal vez en España no hubiese tenido esa misma suerte.

Lea también: Beccacece y la brecha con Europa: “Tenemos que saber que estamos por debajo"

Habría que ver factores, pero en el club catalán, tendría mayor competencia con Lamine Yamal y Raphinha por los costados, mientras que en Bayern tiene su lugar asegurado por la banda izquierda. Además, el Barcelona se decantó por Marcus Rashford y no por el colombiano, un fichaje de menor costo, que ha dado resultado, pero siguen lamentando la no contratación de ‘Lucho’.

Además, esta situación llega justo después de una semana para el olvido del FC Barcelona tras perder en condición de local frente al Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League y una goleada sufrida en manos del Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.