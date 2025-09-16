Barcelona sufre en la Champions League: baja clave para su debut europeo

El problema físico que aqueja al extremo se gestó tras el compromiso liguero frente al Levante y se agravó durante la visita al Rayo Vallecano. A estas molestias se sumaron los esfuerzos realizados con la selección española, que terminaron por acentuar la dolencia. Según Mundo Deportivo, “el regreso de Turquía evidenció que aún no estaba en condiciones óptimas”, por lo que el cuerpo técnico decidió descartar su presencia en el debut europeo.

En un calendario tan cargado como el del Barça, cualquier baja se siente doblemente. La entidad culé confirmó que el atacante tampoco estará frente al Getafe, mientras que su participación ante el Oviedo es prácticamente una incógnita. El club sabe que forzar su regreso podría traer consecuencias peores y, por ello, se prioriza la salud del futbolista por encima de cualquier resultado inmediato.

El plan para devolver al joven a los terrenos de juego se basa en sesiones diarias de fisioterapia y tratamientos específicos. Desde la entidad se subraya que la pubalgia es una lesión “traicionera” y que, si no se aborda con prudencia, puede provocar recaídas prolongadas. La meta es que Yamal pueda reaparecer con algunos minutos en el partido de LaLiga ante la Real Sociedad, aunque todo dependerá de su evolución.

Para el extremo, no se trata solo de superar un dolor físico, sino de afrontar un desafío mental. Mantener la calma y no perder el ritmo competitivo será crucial para su retorno. Este paréntesis puede convertirse en una prueba de madurez: si logra volver al 100 % para el enfrentamiento con el PSG, no solo aportará al grupo, sino que confirmará su capacidad para sobreponerse a las adversidades.