Barcelona tendrá refuerzo de lujo para la Libertadores: llegará desde España

Mientras haya todas las posibilidades, Barcelona de Ecuador va a intentar dar el golpe en la Copa Libertadores de América después de sufrir dos derrotas en condición de local ante Universitario de Deportes y River Plate respectivamente. Segundo Castillo sabe todo lo que se juega y tendrá que sacar a relucir el fútbol que lo ha caracterizado a lo largo de este certamen internacional.

Con esto en mente y luchando frente a frente en la LigaPro para seguir reinando en la cima, Segundo Castillo y sus dirigidos buscan dominar todos los frentes y seguir por esa senda positiva que los ha caracterizado. Deben sí o sí vencer a Universitario en Lima y superar a Independiente del Valle, rival que lo conoce a la perfección.

Infortunadamente para las pretensiones de Barcelona, lo que no hizo de local lo puede llegar a condicionar, pues, en las dos siguientes fechas de la Copa Libertadores deberá salir del Monumental Banco Pichincha para ir a Lima y a Quito en busca de conseguir los seis puntos para tomar la parte alta de la tabla de clasificación.

Para los dos partidos que restan en la Copa Libertadores, Barcelona se sigue armando con miras a conseguir los seis puntos. Felipe Caicedo regresó a las canchas tras una lesión y solucionó el juego ante Universidad Católica igualando de manera agónica. Pero, Felipe no será la única incorporación.

BARCELONA TIENE LISTO REFUERZO DE LUJO: VENDRÁ DE ESPAÑA Y ES DE SELECCIÓN NACIONAL

Sin duda alguna, Felipe Caicedo fue una de las mejores incorporaciones. Pese a que el goleador internacional ecuatoriano no ha podido hacerse presente en los arcos más allá de dos goles que lleva, su impecable trayectoria le da créditos para regresar a las canchas y para ser la solución que necesita el Barcelona.

No obstante, la novedad en Barcelona en próximas semanas puede venir desde la liga española y es de la selección ecuatoriana. Se trata de Jordy Caicedo, delantero de 27 años que tiene un porte interesante para convertirse en uno de los goleadores en su vuelta a Ecuador.

Jordy Caicedo disputó la Copa América con la selección de Ecuador, torneo que lo catapultó al fútbol español, justamente firmando con el Sporting de Gijón de la segunda división. Caicedo llegó en condición de préstamo procedente del Atlas de Guadalajara de la Liga MX.

En próximos meses, el delantero que apenas ha marcado dos goles en España deberá tomar una decisión para su futuro y ahí aparece la opción del Barcelona de Guayaquil que quiere contar con sus servicios para disputar la Copa Libertadores pensando en la clasificación para los octavos de final.

Desde España sentencian que, “porque esta historia no va de glamour europeo, sino de retorno, dignidad y goles pendientes. A sus 27 años, Jordy Caicedo —ese delantero de potencia bestial y trayectoria dispersa— está a un paso de volver a casa. No al Camp Nou, sino al Monumental de Guayaquil. Y en su caso, la diferencia entre ambos no es geográfica, es emocional", dice una nota del portal Elgoldigital.

Seguramente, Jordy Caicedo podrá regresa a casa para disputar lo que resta de la Copa Libertadores, o bien, la Sudamericana dado que el club amarllo está en la tercera casilla del Grupo B.