Barcelona tendría en lista fichar un defensa de la Selección Colombia

Barcelona se encuentra en plena planificación de lo que será el mercado invernal y una de sus principales inquietudes pasa por reforzar la defensa. La salida de Iñigo Martínez dejó un vacío difícil de llenar, por lo que el club busca un jugador con oficio, experiencia y presente competitivo. Dentro de los nombres que aparecen en la agenda blaugrana, uno comienza a tomar fuerza: Jhon Lucumí, el sólido zaguero colombiano que actualmente milita en el Bologna.

En el entorno culé existe la percepción de que la plantilla necesita mayor consistencia en el fondo. Las lesiones y la falta de continuidad de algunos futbolistas han complicado la rotación en una zona clave del campo. Por ello, la dirección deportiva encabezada por Deco ha puesto sus ojos en alternativas capaces de responder de inmediato, y Lucumí encaja a la perfección en ese perfil.

El defensor cafetero vive un momento de madurez futbolística en la Serie A, donde se ha convertido en uno de los líderes silenciosos del Bologna. Su capacidad para anticipar, su disciplina táctica y la fortaleza en los duelos mano a mano le han permitido consolidarse como titular indiscutible. De hecho, este mismo verano estuvo a punto de dar un salto a Inglaterra. El Sunderland mostró un interés concreto en ficharlo, pero desde Italia fueron claros al afirmar que no podían dejarlo salir. “Es un hombre clave en nuestro equipo”, señalaron desde la directiva del club italiano.

Para el conjunto catalán, esta situación representa tanto un reto como una oportunidad. Incorporar a un jugador que ya está afianzado en una liga exigente no es tarea sencilla, pero su edad y proyección lo convierten en un objetivo atractivo. Además, Lucumí cuenta con experiencia internacional gracias a su papel en la Selección Colombia, lo que refuerza su perfil de futbolista acostumbrado a escenarios de alta presión.

Desde la ciudad deportiva Joan Gamper se valora no solo el rendimiento inmediato que puede ofrecer, sino también la posibilidad de que se convierta en un pilar de cara al futuro. La estrategia liderada por Deco busca futbolistas que no sean simples parches temporales, sino piezas que puedan sostener al equipo durante varias temporadas. En ese sentido, el central colombiano cumple con todos los requisitos para encajar en el proyecto.

Otro aspecto que ha llamado la atención en el cuerpo técnico es la versatilidad del jugador. Aunque su rol natural es el de defensor central por izquierda, puede adaptarse a diferentes esquemas y situaciones de juego, algo que en un calendario cargado de compromisos como el del Barcelona resulta vital. Su capacidad de adaptación lo hace todavía más valioso en un contexto donde la exigencia no da tregua.

Por ahora no hay una negociación formal en marcha, pero la opción ya está sobre la mesa. Convencer al Bologna de liberar a uno de sus pilares a mitad de temporada será una tarea compleja, aunque en el Camp Nou confían en que la proyección de Lucumí lo convierte en una inversión justificada. Lo cierto es que el colombiano ya se perfila como una de las alternativas más serias para reforzar la zaga blaugrana en el mercado invernal.