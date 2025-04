Barcelona tira de memoria: Flick se la jugaría con alienación ante Inter

Por su parte, el Inter de Milán atraviesa un momento complicado, con una racha de derrotas consecutivas que han afectado su posición en la Serie A y su estado anímico.​ La última fue el fin de semana ante La Roma donde perdió el liderato.

Flick ha decidido mantener el mismo once titular que disputó la final copera. La portería estará defendida por Szczęsny, quien continuará como titular en la Champions debido a que Marc-André ter Stegen no está inscrito en la competición. La línea defensiva estará compuesta por Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y Gerard Martín, este último reemplazando al lesionado Alejandro Balde.

En el mediocampo, se espera la presencia de Frenkie de Jong como pivote, acompañado por Pedri y Dani Olmo. El tridente ofensivo estará formado por Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha, quien ha sido una pieza clave en el ataque azulgrana. ​

Barcelona afronta este compromiso con varias bajas significativas. Además de la ausencia de Ter Stegen, el equipo no podrá contar con Robert Lewandowski, quien sufrió una lesión en el muslo durante un partido de liga en abril y aún no ha recibido el alta médica. Alejandro Balde también estará fuera por molestias musculares, mientras que los jóvenes Marc Bernal y Marc Casadó no han sido incluidos en la convocatoria por decisión técnica.

Inter de Milán, por su parte, también enfrenta problemas en su plantilla. El defensor Benjamin Pavard es baja segura debido a una lesión en el tobillo, y Valentín Carboni se perderá el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado. Además, Marcus Thuram es duda para el encuentro, y su participación dependerá de su evolución en los entrenamientos previos al partido.

Este enfrentamiento promete ser una batalla táctica entre dos equipos con estilos contrastantes. Barcelona buscará imponer su juego de posesión y presión alta, mientras que el Inter intentará aprovechar su solidez defensiva y la velocidad en las transiciones. La clave del partido podría residir en el control del mediocampo, donde jugadores como De Jong y Pedri serán fundamentales para el conjunto catalán.​