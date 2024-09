Barcelona tomó importante decisión con Aitana Bonmatí: ya es oficial

El Barcelona anunció este lunes que Aitana Bonmatí, cuyo contrato como azulgrana expiraba el 30 de junio de 2025, continuará en el club como mínimo hasta 2028.



La actual Balón de Oro –y la favorita para revalidarlo este mismo año- aceptó la oferta de renovación del Barça, pese a tener muchas más sobre la mesa y, a sus 26 años, extenderá su vinculación con el conjunto catalán por tres temporadas más.



El club anunció la continuidad de la centrocampista diestra después que la firma oficial tuviera lugar en las oficinas del club en presencia de la futbolista, el presidente Joan Laporta, y el directivo responsable del fútbol femenino, Xavi Puig.



En unas declaraciones emitidas por el club catalán, la catalana explicó que se sentía “muy feliz de seguir vinculada al club” y de empezar su decimotercera temporada vistiendo la elástica azulgrana.

“Cuando acabe, serán 16 años. No hay más que decir de alguien que es culé desde bien pequeña, con este sentimiento tan profundo y que quiere seguir haciendo historia con este club”, aseguró.



Entre palabras de agradecimiento hacia el presidente y la junta directiva, la centrocampista afirmó que su prioridad era continuar aquí, “en casa”, aunque reconoció que la negociación llevó su tiempo: “Fue negociación como todas, con momentos mejores y peores, pero creo que nos hemos entendido muy bien”.



Bonmatí comentó que es una persona muy ambiciosa, como el equipo, - “siempre quiero más y no me conformo con nada”, dijo- lo que la llevará a intentar luchar, de nuevo, por todos los títulos.



“Sé que el club hace una apuesta fuerte y la seguirá haciendo para que podamos competir por todo durante muchos años. Queremos seguir ganándolo todo y llevar este escudo a lo más arriba del mundo”, añadió antes de concluir con el deseo de volver lo más pronto posible al Spotify Camp Nou: “Espero vivir ahí grandes noches en un futuro”.

Con todo, la renovación de la ‘14’ azulgrana, que según avanzó ‘Catalunya Radio’, se convertirá en la futbolista mejor pagada de la plantilla, es la primera de siete carpetas que aún tiene pendientes el director deportivo Marc Vives: las de Gemma Font, Marta Torrejón, Keira Walsh, Ingrid Engen, Jana Fernández e Irene Paredes.



Aunque el directivo catalán ya ha cerrado la renovación de dos de los grandes pilares de este equipo: la de Aitana Bonmatí, que es, sin duda, la gran apuesta de futuro del club, y la de la capitana y doble Balón de Oro Alexia Putellas, cuya renovación hasta 2026 se anunció el pasado mes de mayo.