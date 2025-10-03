Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 17:09
Barcelona 'traiciona' al Real Madrid y pone en jaque la Superliga Europea
El proyecto que remplazaría la Champions League se tambalea por una decisión de la directiva culé.
Nasser Al Khelaïfi ha dado un paso que podría cambiar el equilibrio de poder en las instituciones del fútbol europeo. El presidente del PSG extendió una invitación personal a Joan Laporta para participar en la próxima Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), programada para el 8 y 9 de octubre en Roma. Este gesto va más allá de la cordialidad: simboliza un golpe estratégico contra la Superliga, debilitando la unión que alguna vez compartieron el Barcelona y el Real Madrid.
Lea también: Flick promete la Champions para el Barcelona tras la derota ante PSG
El trasfondo de este acercamiento tiene raíces en el fracaso del polémico proyecto que buscaba romper con la UEFA. Tras esa intentona, el Barça y el conjunto merengue quedaron al margen de la ECA, organismo clave para negociar los intereses de los equipos con las autoridades del continente. Si los catalanes aceptan la invitación, la presión recaería sobre Florentino Pérez y Real Madrid, quien se quedarían como único defensor de una idea que hoy luce cada vez más aislada.
En otras noticias
NACIONAL DEFINE A SU NUEVO TÉCNICO
Durante un encuentro gastronómico, aprovechando el reciente cruce de Champions entre Barça y PSG, Laporta y Al Khelaïfi intercambiaron visiones sobre el futuro del fútbol. De aquella conversación surgió la posibilidad de que el club blaugrana sea invitado oficialmente a la reunión en Roma. “El resultado: una invitación oficial para que el Barça asista como invitado a la Asamblea de la ECA los días 8 y 9 de octubre en Roma”, informó la prensa europea. Ese simple gesto abrió la puerta a un regreso que parecía improbable meses atrás.
Hace unas semanas la Juventus ya había dado el paso de reconciliarse con las estructuras tradicionales, dejando solos a los gigantes españoles en su pulso contra el sistema. La reintegración de los italianos marcó un precedente, y ahora la maniobra de Al Khelaïfi busca convencer al Barcelona con el mismo propósito: debilitar a quienes se mantenían como estandartes de la rebeldía.
El rol de Al Khelaïfi no es casual. Como máximo responsable de la ECA, busca consolidar una estructura fuerte y unificada que frene cualquier nuevo intento de ruptura. Su apuesta por convencer al Barcelona refuerza su liderazgo y, de paso, legitima la estrategia de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien ha mantenido un diálogo cada vez más cercano con Joan Laporta. No sorprende que se hablara también de sanciones y del Fair Play Financiero, un asunto que pesa en las arcas del club catalán.
🚨 Barcelona are officially leaving the Super League project.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 3, 2025
The club sees that UEFA have made significant changes, such as altering the Champions League format and increasing financial returns for the top clubs.
(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/6uFq7712WG
Para el Real Madrid, el panorama no es sencillo. La eventual reinserción del Barça en la ECA dejaría a los blancos en una posición incómoda, defendiendo un proyecto en solitario frente a un bloque institucional cada vez más compacto.
Le puede interesar: Revelan la razón por la que Luis Díaz no llegó al Barcelona: Deco aclaró todo
En definitiva, lo que está en juego no es solo la presencia del Barcelona en una reunión, sino el rediseño del mapa de poder en el fútbol europeo. Si el club catalán acepta volver al redil, el golpe a la Superliga será contundente, dejando al Madrid en un frente solitario contra el poder establecido de la UEFA.
Fuente
Antena 2