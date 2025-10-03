Barcelona 'traiciona' al Real Madrid y pone en jaque la Superliga Europea

Nasser Al Khelaïfi ha dado un paso que podría cambiar el equilibrio de poder en las instituciones del fútbol europeo. El presidente del PSG extendió una invitación personal a Joan Laporta para participar en la próxima Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), programada para el 8 y 9 de octubre en Roma. Este gesto va más allá de la cordialidad: simboliza un golpe estratégico contra la Superliga, debilitando la unión que alguna vez compartieron el Barcelona y el Real Madrid.

Lea también: Flick promete la Champions para el Barcelona tras la derota ante PSG

El trasfondo de este acercamiento tiene raíces en el fracaso del polémico proyecto que buscaba romper con la UEFA. Tras esa intentona, el Barça y el conjunto merengue quedaron al margen de la ECA, organismo clave para negociar los intereses de los equipos con las autoridades del continente. Si los catalanes aceptan la invitación, la presión recaería sobre Florentino Pérez y Real Madrid, quien se quedarían como único defensor de una idea que hoy luce cada vez más aislada.