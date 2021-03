Barcelona vs Manchester City: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO; Champions Femenina

En los cuartos de final de la Champions League Femenina, el equipo español, FC Barcelona recibe al Manchester City inglés, en búsqueda de su pase a las semifinales del torneo más prestigioso de Europa.

BARCELONA VS MANCHESTER CITY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en España, el compromiso Barcelona vs Manchester City se puede ver en Esport3, Barca TV. En Inglaterra transmite BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2 y a nivel internacional por Barca TV+.



España: 12:00 pm

Colombia: 6:00 am

Argentina: 8:00 pm

México: :00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

Barcelona sabe que el rival que tiene en frente será un escollo duro de vencer por lo que busca dar un golpe de autoridad: “El City es uno de los equipos que juega más parecido a nosotros, con la posesión y dominando el peso del partido", dijo el técnico Luis Cortés. Además, añadió que "será clave tener la posesión y dominar el juego, pero también saber defender cuando no la tengamos, que será más que de costumbre”.

Asimismo, sabe que el partido tiene 180 minutos, por lo que deben jugar concentradas para no llevarse ninguna sorpresa: "Tenemos que ser valientes, pero también ser inteligentes pensando que son 180 minutos", por otra parte, recalcó que si bien es cierto, las chicas del City son un rival duro “podemos competir contra cualquiera”.

Por otra parte, su capitana Vicky Losada sabe que en la temporada “hemos ido resolviendo los partidos muy bien, pero no es fácil ganar. Tenemos ganas de un partido grande y un rival como el City. Hemos estado trabajando para eso, para jugar estos partidos".

Mientras tanto, el cuadro británico quiere dar la sorpresa por lo que Rose Lavelle, volante del club británico, sabe que enfrentar a las jugadoras del Barcelona no es nada fácil: “Espero una eliminatoria de dos equipos muy orientados a partir de la posesión del balón. Ambosbuscaremos tener mucho protagonismo, y con pase superar al rival. Sé cómo es el equipo, me he enfrentado a varias de las jugadoras del Barça con la selección española. Será divertido”, comentó la estadounidense al diario Sport.