Barcelona ya tiene nuevo técnico; firmará por dos temporadas

Barcelona es uno de los equipos de Europa que hará cambio de técnico una vez finalice esta temporada 2023-24, pero antes de lo imaginado, se confirmó que el club español ya alcanzó un acuerdo con su nuevo estratega.

Bien, pues se trata de Hansi Flick, quien reemplazará a Xavi Hernández, un técnico que no cumplió a totalidad con los objetivos del equipo y eso habría firmado su salida de la institución.

Aunque esta información es todavía extraoficial, medios europeos como El Chiringuito y AS reconocieron este jueves que una reunión realizada el miércoles llevó a un acuerdo entre Flick y Barcelona.

Aunque no se ha anunciado la salida de Xavi, es claro que no continuará dentro del equipo, pues no brilló en la Champions League y tampoco pudo ganar La Liga de España, lo que habría causa un malestar en los directivos de la institución.

No suficiente con eso, unas declaraciones de Hernández con respecto a los fichajes del equipo también fueron incómodas dentro del camerino y por eso, será apartado de su cargo una vez terminen todos los compromisos pactados para este 2023-24.

Con el panorama claro, solo falta que Barcelona presente oficialmente a Hansi Flick, quien firmará por dos temporadas con el conjunto 'azulgrana'.

¿Cuál ha sido la experiencia de Hansi Flick como entrenador?

Hansi Flick, exjugador del Bayern Múnich, ha hecho toda su carrera de entrenador en Alemania, incluso, entre 2021 y 2023, dirigió la selección de dicho país y desde entonces no ha encontrado trabajo.

Pasó por el banquillo de equipos como Victoria Bammental, TSG 1899 Hoffenheim y, por supuesto, el Bayern.