Barrabás Gómez contó qué le faltó a Colombia para llegar a la final de Italia 90

A 30 años de la participación colombiana en el Mundial de Italia 90, Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez recordó la participación del equipo dirigido por Francisco Maturana en la competición planetaria. El exfutbolista y ahora entrenador, quien afirmó que le ha caído bien esta pandemia para seguirse preparando, habló del partido contra Alemania, recordó sus experiencias y contó qué le faltó a Colombia para llegar más lejos.

En diálogo con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, 'Barrabás' señaló: "Oír a Pacho (Francisco Maturana) es muy importante, desafortunadamente en todo el mundo lo reconocen menos acá en Colombia. Si se da cuenta, los términos en el fútbol han cambiado, pero el deporte sigue siendo como uno lo sienta y puede seguir siendo igual. Yo creo que Maturana le dio estilo e identidad al fútbol colombiano, se puede decir que le dio una personalidad.".

Recordando el partido contra Alemania, remarcó: "Me emocionó como jugó el equipo contra Alemania, el único internacional era el 'Pibe', que estuvo en Francia. Era el mismo camerino para los dos equipos, ellos en una esquina y nosotros en la otra. Nosotros sudábamos mucho y ellos mostraban su experiencia. 'Chicho' Pérez gritaba en el camerino y ellos nos miraban raro. En la cancha, después de los primeros 10 minutos que fueron difíciles nos fuismos sobreponiendo y remontamos. Metimos cuando había que meter y jugamos cuando había que jugar, fue algo muy espectacular. Era injusto el resultado y todo era muy emocionante".

Luego, sobre la forma en la que Colombia jugó en Italia, aseguró: "Ese Mundial fue muy bien programado, no tanto el de 1994. Nos fuimos para un seminario, teníamos todo y llegamos a un sitio que era como la casa, convivíamos una vida muy buena. En el 94 era un hotel pequeño y no nos podíamos mover, son dos mundiales muy distintos. En el 94 había muchos periodistas en el hotel, mientras que en el 90 no había mucha prensa, tomábamos avión, jugábamos y volvíamos a la casa".

Finalmente, manifestó que con un delantero más definido las cosas pudieron ser distintas: "La gambeta no era un definidor como Falcao. Yo le dije a Faustino (Asprilla) que si hubiera estado con nosotros, llegábamos a la final porque sabía bajar, defender y atacar. Y él me contestó: 'me tuvieron que llevar, con 17 años yo jugaba ese mundial bien'. Pero de todas maneras fue espectacular todo, desafortundamente pasa todo lo que pasó".

Al final, consultado por la decisión de no llevar a Albeiro 'Palomo' Usuriaga, Gómez sentenció: "Lo del 'Palomo' no se puede contar al aire, yo supe un chisme, pero no sé si fue muy delicado el tema. Pero no fue futbolístico. El 'Palomo' era un buen muchacho, él tenía una mentalidad de niño, la gente lo molestaba mucho, pero tuvo una vida difícil seguramente en su infancia".