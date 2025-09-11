Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 13:22
Barranquilla será sede de una final en 2026: ¿Libertadores o Sudamericana?
Se dio a conocer que Barranquilla sería sede de la final de un torneo internacional de la Conmebol.
Este jueves el fútbol se sacudió en Sudamérica después de que Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, diera a conocer que Barranquilla será sede de una final de un torneo continental de la CONMEBOL.
Como se sabe, Santa Cruz sería la sede de la final de la Copa Sudamericana en este 2025, pero el ente regulador tomó la decisión de cambiar de estadio y trasladar el partido a Paraguay porque en Bolivia no cumplen con las condiciones necesarias.
Tras esta situación, hablaron con Costa, quien confirmó que volverán a aplicar para ser sede de la Sudamericana, pero tendrán que hacerlo para el 2027, pues el Metropolitano de Barranquilla ya fue escogido para este final en 2026.
🇨🇴✅ BARRANQUILLA SERÁ LA SEDE DE LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2026.— Toque Sports (@ToqueSports) September 11, 2025
Así se lo confirmó Fernando Costa, Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol a @sports_eldeber. pic.twitter.com/KF36uFqh9I
Es importante tener en cuenta que esta información no ha sido confirmada por la Conmebol ni por la Federación Colombiana de Fútbol, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles.
El Metropolitano será intervenido en pocos meses y seguramente esto le permitirá albergar la final de la Copa Sudamericana en 2026.
