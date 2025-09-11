Barranquilla será sede de una final en 2026: ¿Libertadores o Sudamericana?

Este jueves el fútbol se sacudió en Sudamérica después de que Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, diera a conocer que Barranquilla será sede de una final de un torneo continental de la CONMEBOL.

Como se sabe, Santa Cruz sería la sede de la final de la Copa Sudamericana en este 2025, pero el ente regulador tomó la decisión de cambiar de estadio y trasladar el partido a Paraguay porque en Bolivia no cumplen con las condiciones necesarias.

Vea también: Conmebol confirmó drástico cambio para la final de Copa Sudamericana

Tras esta situación, hablaron con Costa, quien confirmó que volverán a aplicar para ser sede de la Sudamericana, pero tendrán que hacerlo para el 2027, pues el Metropolitano de Barranquilla ya fue escogido para este final en 2026.