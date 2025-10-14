Batacazo en Argentina: uno de los cinco grandes podría desparecer por quiebra

San Lorenzo de Almagro atraviesa uno de sus capítulos más críticos. El histórico club argentino se encuentra contra las cuerdas tras un fallo judicial que le exige saldar una deuda de USD 4,7 millones en apenas cinco días hábiles.

La resolución, emitida por la justicia argentina, responde a un reclamo del fondo suizo AIS Investment Fund, vinculado a la transferencia de Adolfo Gaich al fútbol ruso en 2020. De no cumplir con el pago, la entidad de Boedo podría ser declarada en quiebra deportiva, un escenario que pondría en riesgo su autonomía institucional.

La crisis tiene su origen en una decisión tomada durante la gestión de Marcelo Tinelli, cuando el club solicitó un préstamo como adelanto del dinero correspondiente a la venta del delantero. Aquella operación, que en su momento fue vista como una maniobra financiera para cubrir gastos inmediatos, terminó convirtiéndose en una carga insostenible. Tras varios incumplimientos y renegociaciones fallidas, la suma creció con los intereses y hoy amenaza la estabilidad económica del “Ciclón”.

La sentencia judicial fue contundente: el pago debe realizarse de manera inmediata. En caso contrario, el juez podría ordenar la intervención del club y designar un síndico judicial encargado de administrar sus finanzas. En ese escenario, la actual dirigencia perdería el control y el club pasaría a estar bajo tutela judicial. Según los reportes de medios argentinos, los abogados del conjunto azulgrana “buscan alternativas contrarreloj”, pero el margen de maniobra es mínimo y el tiempo corre en su contra.

El impacto de una eventual quiebra sería devastador. De concretarse, San Lorenzo quedaría bajo un proceso de reestructuración económica, lo que implicaría suspender decisiones administrativas y limitar su participación en el mercado de pases. Además, la justicia abriría la puerta a reclamos de otros acreedores, multiplicando los compromisos financieros del club. La quiebra no implicaría una desaparición inmediata, pero sí una pérdida total de su independencia operativa.

En el plano deportivo, las consecuencias podrían ser igual de graves. En caso de intervención, el equipo correría riesgo de recibir sanciones como la pérdida de puntos, la inhabilitación para fichar jugadores o incluso la exclusión de torneos oficiales, dependiendo de las decisiones de los organismos reguladores. Aun así, la ley argentina protege a las asociaciones civiles deportivas, lo que evitaría su disolución definitiva. El precedente más cercano es el de Racing Club, que a inicios de los 2000 atravesó un proceso similar antes de recuperar su estabilidad.

La tensión también se siente en las calles. En la sede de Boedo, un grupo de simpatizantes se manifestó de manera espontánea para exigir la renuncia del presidente Marcelo Moretti, quien tuvo que retirarse bajo custodia policial. Este episodio refleja el profundo malestar de una hinchada que observa con angustia cómo su institución más querida pende de un hilo.

Con el reloj corriendo y una deuda que parece imposible de cubrir, el futuro de San Lorenzo se escribe minuto a minuto. Si no logra encontrar una salida inmediata, el club podría quedar en manos de la justicia y perder el control de su destino. El fútbol argentino, testigo de tantas gestas heroicas del conjunto azulgrana, observa hoy con preocupación cómo uno de sus gigantes históricos se tambalea al borde del abismo financiero.