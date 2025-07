Batacazo en el Mundial de Clubes: Al Hilal elimina a Manchester City

Lea también: Fluminense sacó jerarquía y eliminó a Inter de Milán del Mundial de Clubes

¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial de Clubes?

Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 se disputarán entre el viernes 4 y el sábado 5 de julio: el viernes abrirán Fluminense vs. Al Hilal y Palmeiras vs. Chelsea. Mientras que el sábado se enfrentarán PSG vs. Bayern Múnich y el ganador de Real Madrid/Juventus contra el ganador de Borussia Dortmund/Monterrey