Batacazo en Mundial femenino Sub-17; favorita quedó eliminada en 8vos de final

El anfitrión del torneo también quedó afuera

Corea del Norte, vigente campeona del mundo, no se amedrentó ante la anfitriona Marruecos y se impuso con contundencia, 6-1, en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat.



Las asiáticas dejaron sentenciado el partido en el primer tiempo y continúan invictas hacia los cuartos de final, donde se medirán a Colombia o Japón, duelo que se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre.



En uno de los últimos encuentros del día, Italia superó sin apuros a Nigeria por 4-0 y avanzó a cuartos manteniendo buenas sensaciones en el presente campeonato. Esta vez, las transalpinas no necesitaron de los goles de Giulia Galli, pichichi del Mundial junto a la surcoreana Jong-Hyang Yu con cinco tantos.



Ahoras, el rival del equipo italiano en la siguiente ronda del torneo orbital saldrá del choque entre las selecciones de México y Paraguay.