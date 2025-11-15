Batacazo en Mundial Sub-17; vigente campeón fuera en dieciseisavos de final

La selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial sub-17, que se disputa en Catar, tras ganar por 0-1 este sábado a la de Alemania, la vigente campeona.

Un resultado que pocos hubieran podido imaginar dada la trayectoria ascendente en el campeonato del equipo alemán, que accedió a los dieciseisavos de final como líder del grupo G tras golear el pasado lunes 7-0 a El Salvador.

Contundente resultado que no pareció impresionar el equipo africano, que desde el pitazo inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los 'étalons' en la primera fase del torneo.

De hecho, el gol de la victoria del equipo burkinés llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro que asistió para que Mohamed Zongo firmase el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.

Un gol que Alemania trató de igualar por todos los medios, pero los de Marc-Patrick Mesiter se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa de Burkina Faso, que mantuvo el cero en su arco y ahoras se medirá el próximo miércoles en los octavos de final contra Uganda, que se aseguró un puesto entre los dieciséis mejores equipos del campeonato, tras imponerse este sábado por 0-1 a Senegal.

Lea también: Duro golpe para Linda Caicedo; Real Madrid sufre lo peor en Liga F de España