Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 15:17
Batacazo en Mundial Sub-17; vigente campeón fuera en dieciseisavos de final
Sorpresa total dejó el resultado del partido en el certamen orbital.
La selección de Burkina Faso protagonizó la gran sorpresa de los dieciseisavos de final del Mundial sub-17, que se disputa en Catar, tras ganar por 0-1 este sábado a la de Alemania, la vigente campeona.
Un resultado que pocos hubieran podido imaginar dada la trayectoria ascendente en el campeonato del equipo alemán, que accedió a los dieciseisavos de final como líder del grupo G tras golear el pasado lunes 7-0 a El Salvador.
Contundente resultado que no pareció impresionar el equipo africano, que desde el pitazo inicial se aplicó en la extenuante presión que ha caracterizado a los 'étalons' en la primera fase del torneo.
De hecho, el gol de la victoria del equipo burkinés llegó tras un robo de balón a los cinco minutos de juego de Cherif Barro que asistió para que Mohamed Zongo firmase el definitivo 0-1 con un potente y preciso zurdazo.
Un gol que Alemania trató de igualar por todos los medios, pero los de Marc-Patrick Mesiter se estrellaron una y otra vez contra la sólida defensa de Burkina Faso, que mantuvo el cero en su arco y ahoras se medirá el próximo miércoles en los octavos de final contra Uganda, que se aseguró un puesto entre los dieciséis mejores equipos del campeonato, tras imponerse este sábado por 0-1 a Senegal.
Lea también: Duro golpe para Linda Caicedo; Real Madrid sufre lo peor en Liga F de España
En otras noticias: analizamos las sedes que México tendrá en el Mundial 2026
Inglaterra, a octavos de la mano del hijo de Heskey
Igualmente estará en los octavos de final Inglaterra, que se impuso este sábado por 0-2 a Corea del Sur con los goles en la primera mitad de Huiseop Jung en propia meta y Reigan Heskey, hijo del exdelantero internacional inglés Emile Heskey.
El rival de Inglaterra en la siguiente ronda será Austria, que se impuso por 2-0 a Túnez en los dieciseisavos de final, en un choque que los centroeuropeos no lograron decantar a su favor hasta los minutos finales.
Italia no falla y sigue adelante en el torneo
Menos tuvo que sufrir Italia que no desaprovechó los problemas defensivos de su rival para imponerse por 2-0 a la República Checa con los goles en la segunda mitad de los jugadores del Roma Antonio Arena y Valerio Maccaroni.
Un triunfo que los transalpinos tratarán de repetir en los octavos de final ante Uzbekistán, que protagonizó la otra gran sorpresa de la jornada, tras eliminar a Croacia en la tanda de penaltis por 3-4
Corea del Norte acaba con el sueño de la vinotinto
Por su parte, Japón, que se impuso por un claro 3-0 a Sudáfrica, se medirá en los octavos de final con Corea del Norte, que acabó con el sueño de Venezuala, tras derrotar este sábado por 2-1 a la vinotinto en la primera ronda eliminatoria.
De nada les valió a los de Oswaldo Vizcarrondo la reacción que protagonizaron en la segunda mitad, en la que el equipo venezolano soñó con enjugar la desventaja de dos tantos (0-2) con la que se marchó al descanso, tras recortar distancias (1-2) con un tanto de Juan Uribe a los quince minutos de la reanudación.
Así quedaron los cruces de 8vos de final en el Mundial Sub-17:
Brasil vs. Francia
Suiza vs. Irlanda
Marruecos vs. Mali
México vs. Portugal
Burkina Faso vs. Uganda
Inglaterra vs. Austria
Italia vs. Austria
Japón vs. Corea del Norte
Fuente
Agencia EFE / Antena 2