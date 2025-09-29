Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 13:43
Batacazo: FIFA le quitó tres puntos a selección en Eliminatorias al Mundial 2026
El anuncio se dio después de que se confirmará que hubo alineación indebida en un partido de las clasificatorias.
La FIFA vive un nuevo momento de tensión tras confirmar un castigo que amenaza con dejar a una selección fuera del Mundial 2026. La entidad rectora del fútbol mundial decidió restarle tres puntos a un combinado nacional tras comprobarse una alineación indebida, un error administrativo que puede costar caro en las Eliminatorias.
El origen del problema se remonta al encuentro de Sudáfrica frente a Lesoto, jugado el 21 de marzo de 2025. En ese compromiso, el mediocampista Teboho Mokoena fue utilizado a pesar de estar suspendido por acumulación de tarjetas. El reglamento del organismo internacional es categórico: ningún jugador sancionado puede ser inscrito ni actuar, de lo contrario el partido se declara perdido automáticamente.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA detalló que el caso infringió el artículo 19 de su Código Disciplinario y el artículo 14 del reglamento de la fase preliminar del torneo clasificatorio. Como consecuencia, el choque que había sido ganado en la cancha por Sudáfrica fue modificado oficialmente a derrota por 0-3, además de una multa de 10.000 francos suizos (alrededor de 12.500 dólares). Sobre el propio Mokoena se informó que recibió una advertencia formal.
El impacto en la tabla de posiciones es inmediato. Antes del castigo, Sudáfrica lideraba su grupo con 17 unidades, tres más que Benín, su principal perseguidor. Con la sanción, ambos combinados quedan con 14 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los benineses (+4 frente a +2), quienes asumen la primera posición y desplazan a los “Bafana Bafana” al segundo lugar.
Para los sudafricanos el calendario no es sencillo. Restan dos compromisos cruciales: uno frente a Zimbabue y otro contra Ruanda. Benín, por su parte, debe medirse ante Ruanda y Nigeria. Solo el líder del grupo avanzará directamente a la cita mundialista; el segundo deberá buscar su clasificación en la repesca intercontinental, un camino más largo y exigente.
Analistas y aficionados coinciden en que un error administrativo de esta magnitud “no puede suceder en una federación con aspiraciones serias”. La Federación Sudafricana de Fútbol tendrá que asumir responsabilidades y revisar sus procesos internos para evitar repetir este tipo de situaciones en el futuro.
South Africa’s 🇿🇦 Bafana Bafana loses 3 points for fielding an ineligible player, Teboho Mokoena, against Lesotho 🇱🇸.— Africa First (@AfricaFirsts) September 29, 2025
FIFA also fines the South African Football Association (SAFA) $12,500.
Benin 🇧🇯 now has a better chance of qualifying, while Nigeria 🇳🇬 has a slim one. pic.twitter.com/otFui5k34f
Sobre ello, la federación sudafricana dispone de diez días para solicitar la resolución fundamentada del fallo, que se publicará en el sitio oficial de la FIFA. Además, existe la opción de apelar ante la Comisión de Apelación del propio organismo rector. Sin embargo, por ahora la decisión es plenamente vigente y afecta de manera directa la carrera mundialista del equipo.
Para Sudáfrica, el margen de error desapareció y cada punto restante será una batalla decisiva. El mundo del fútbol observa expectante si los “Bafana Bafana” serán capaces de quedarse con el tiquete directo a la cita mundialista o tendrán que penar en la repesca intercontinental.
