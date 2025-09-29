Batacazo: FIFA le quitó tres puntos a selección en Eliminatorias al Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria de la FIFA detalló que el caso infringió el artículo 19 de su Código Disciplinario y el artículo 14 del reglamento de la fase preliminar del torneo clasificatorio. Como consecuencia, el choque que había sido ganado en la cancha por Sudáfrica fue modificado oficialmente a derrota por 0-3, además de una multa de 10.000 francos suizos (alrededor de 12.500 dólares). Sobre el propio Mokoena se informó que recibió una advertencia formal.

El impacto en la tabla de posiciones es inmediato. Antes del castigo, Sudáfrica lideraba su grupo con 17 unidades, tres más que Benín, su principal perseguidor. Con la sanción, ambos combinados quedan con 14 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los benineses (+4 frente a +2), quienes asumen la primera posición y desplazan a los “Bafana Bafana” al segundo lugar.

Para los sudafricanos el calendario no es sencillo. Restan dos compromisos cruciales: uno frente a Zimbabue y otro contra Ruanda. Benín, por su parte, debe medirse ante Ruanda y Nigeria. Solo el líder del grupo avanzará directamente a la cita mundialista; el segundo deberá buscar su clasificación en la repesca intercontinental, un camino más largo y exigente.

Analistas y aficionados coinciden en que un error administrativo de esta magnitud “no puede suceder en una federación con aspiraciones serias”. La Federación Sudafricana de Fútbol tendrá que asumir responsabilidades y revisar sus procesos internos para evitar repetir este tipo de situaciones en el futuro.