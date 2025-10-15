Batacazo histórico: definido el primer finalista del Mundial Sub-20

Marruecos escribió una página dorada al derrotar a Francia en una dramática definición desde el punto penal. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y suplementarios, los “Leones del Atlas” se impusieron 5-4 en la tanda definitiva, asegurando su lugar en la gran final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Desde el inicio, el encuentro fue una verdadera batalla táctica. Francia intentó imponer su jerarquía y posesión de balón, mientras que Marruecos apostó por la intensidad y la presión alta, una fórmula que le dio resultado ante otros rivales europeos. El marcador se abrió con un episodio fortuito: un penal a favor del conjunto africano terminó en autogol tras un rebote en el arquero Olmeta, provocando el 1-0 parcial. El infortunio francés se transformó en motivación para los marroquíes, que celebraron con euforia ese primer golpe psicológico.

Con el paso de los minutos, el equipo galo reaccionó. Mostró su capacidad de respuesta y al minuto 59 logró la igualdad por intermedio de Lucas Michal, quien aprovechó una desatención defensiva para colocar el balón al fondo de la red. A partir de ese instante, el compromiso se volvió un pulso emocional: cada jugada fue una mezcla de nervios, coraje y talento juvenil. “Fue un partido digno de una semifinal mundialista”, reseñó la prensa europea, destacando la entrega de ambas escuadras.

En el tiempo extra, la tensión aumentó todavía más. Marruecos resistió los ataques de una Francia volcada al frente, pero que se quedó con diez hombres tras la expulsión de Rabby Nzingoula. Ese episodio cambió el ritmo del encuentro y obligó al conjunto dirigido por Landry Chauvin a replegarse. Los africanos, por su parte, apostaron por la paciencia, esperando el momento indicado para definir la historia desde los doce pasos.

El desenlace por penales fue una muestra de carácter. Los marroquíes mantuvieron la calma y no fallaron ninguno de sus cinco cobros, mientras que Francia vio cómo Djylian N’Guessan erraba el lanzamiento decisivo. Con el marcador final 5-4, la euforia se apoderó de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición que copó las tribunas del Estadio Elías Figueroa Brander. “Hemos demostrado que el fútbol africano está creciendo y que Marruecos puede competir con los mejores”, declaró uno de los protagonistas tras el pitazo final.

El pase a la final no solo representa una gesta deportiva, sino también un símbolo del desarrollo futbolístico en el continente africano. Marruecos, que ya había eliminado a potencias en rondas previas, confirmó que su generación Sub-20 es una de las más talentosas de los últimos años. Ahora, los dirigidos por Houssine Ammouta aguardan al ganador del duelo entre Argentina y Colombia, programado para este 15 de octubre, con la ilusión intacta de conquistar el primer título mundial juvenil en la historia del país.