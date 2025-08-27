Bayer Leverkusen inscribiría jugador de Colombia: entrena con el club

Los jugadores con paso por la Selección Colombia siguen dando de qué hablar en el mercado de fichajes, ya que se han robado el protagonismo, principalmente en las grandes ligas de Europa. Richard Ríos, Jhon Durán, Jhon Arias, entre otras figuras arribaron en la presente temporada a reforzar destacados equipos de distintas competencias como Benfica, Fenerbahce y Wolverhampton.

Otra de las figuras que está sonando recientemente para volver a sumar minutos en Alemania es Gustavo Puerta, quien habría dado por finalizado su paso por Inglaterra y ahora tendría que regresar al club dueño de sus derechos deportivos, Bayer Leverkusen, el cual ya está ultimando detalles para poder inscribirlo y que juegue en la Bundesliga.

Gustavo Puerta está listo para volver a jugar con el Bayer Leverkusen

El mediocampista de 22 años arribó en la temporada 2024/25 a Inglaterra y se convirtió en una pieza clave en el mediocampo de Hull City, pero lamentablemente su continuidad no se pudo llevar a cabo debido a una sanción con la que cuenta el equipo en la EFL.

Esta medida obligó a que su regreso al fútbol de Alemania fuera inminente, ya que Bayer Leverkusen es dueño de sus derechos deportivos hasta 2027. Las opciones con el colombiano son realmente limitadas, pero en un principio el propósito era ceder nuevamente a Puerta durante el presente mercado de fichajes, pero las directivas y cuerpo técnico del club habrían cambiado de opinión.