Bayer Leverkusen tiene refuerzo de última hora de la Selección Colombia

El mercado de fichajes trajo consigo varios movimientos con los futbolistas colombianos, principalmente a aquellos que militan en la selección, quienes se han dado a conocer mejor de manera internacional y ya han venido construyendo un nombre en el mundo del fútbol, tal como ocurre con el mediocampista, Gustavo Puerta.

La figura de 22 años comenzó robándose las miradas en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano y tras una destacada participación en un Sudamericano Sub 20 con la Selección Colombia, dio el salto hacia el fútbol europeo para sumar minutos con el Bayer Leverkusen y luego continuar en Inglaterra con Hull City, equipo con el que no pudo continuar para la presente temporada y tuvo que regresar a Alemania.

Gustavo Puerta tuvo que regresar al Bayer Leverkusen, pero le buscan nuevo equipo

El objetivo del Bayer Leverkusen fue claro y era darle minutos al jugador colombiano en otro equipo mientras obtenía una remuneración económica, para luego regresarlo con más madurez y trayectoria profesional, razón por la cual fue cedido a Hull City de la Championship de Inglaterra.

Puerta arribó en la temporada 2024/25 a Inglaterra y se convirtió en una pieza clave en el mediocampo de Hull City, pero lamentablemente su continuidad no se pudo llevar a cabo debido a una sanción con la que cuenta el equipo en la EFL.