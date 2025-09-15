Actualizado:
Bayern le puso tarea a Luis Díaz para el debut en Champions ante Chelsea
Luis Díaz se perfila como uno de los jugadores claves del Bayern Múnich en la Champions 2025/26.
Bayern Múnich inicia este miércoles su camino en la UEFA Champions League con un duelo de alto voltaje frente al Chelsea en el Allianz Arena, un escenario que promete estar a reventar para ver el estreno europeo del conjunto bávaro en la temporada 2025/26.
La expectativa no solo se centra en la magnitud del choque entre dos potencias del continente, sino también en la presencia de Luis Díaz como uno de los grandes atractivos del partido. El colombiano, fichaje estrella del verano, se alza como un nuevo referente en el ataque alemán y será pieza clave en la estrategia del técnico Vincent Kompany para encarar a los londinenses.
Vincent Kompany se la juega con Luis Díaz como pieza clave ante Chelsea
El entrenador belga, que asumió el banquillo muniqués con el reto de rejuvenecer y potenciar al histórico campeón, ha sido enfático en la importancia del extremo guajiro. “Luis es un jugador que conoce muy bien al Chelsea y su estilo de juego. Queremos que su experiencia y desequilibrio marquen diferencias desde el inicio”, afirmó Kompany en la rueda de prensa previa al partido.
La experiencia del colombiano en su paso por Liverpool no solo elevan el rol del cafetero en el plan ofensivo del Bayern, sino que también reflejan la confianza depositada en su capacidad para liderar en noches europeas.
Para esta ocasión, el choque frente a los “blues” llega en un momento clave para ambos equipos. Bayern busca confirmar su dominio desde la primera jornada y borrar el recuerdo de las eliminaciones recientes en instancias avanzadas del torneo. Por el otro, el Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, intenta reafirmar su prestigio tras ganar el pasado Mundial de Clubes.
En este contexto, la presencia de Luis Díaz puede ser un factor diferencial para el Bayern: su velocidad, cambio de ritmo y habilidad para romper líneas defensivas se presentan como un antídoto contra la zaga inglesa, que ha mostrado fragilidad en los primeros partidos de la Premier League.
Además del protagonismo del colombiano, el Bayern contará con otros nombres de peso como Harry Kane y Michael Olise, quienes completan una nómina diseñada para pelear por la “Orejona”.
Sin embargo, Kompany ha insistido en que la clave del encuentro estará en la intensidad y en aprovechar los espacios que deja el conjunto londinense cuando adelanta sus líneas. “Debemos ser inteligentes para golpear cuando ellos se desorganicen. Luis es fundamental en esa lectura del juego”, añadió el estratega.
📸 ¿ᴛɪᴇɴᴇɴ ᴜɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴏ ᴘᴀʀᴀ ʜᴀʙʟᴀʀ ᴅᴇ ᴅᴏɴ ʟᴜɪꜱ ꜰᴇʀɴᴀɴᴅᴏ ᴅÍᴀᴢ ᴍᴀʀᴜʟᴀɴᴅᴀ?— FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 13, 2025
Tres goles en tres partidos de la Bundesliga... hasta ahora 😉🇨🇴 pic.twitter.com/vDnfyyGBLM
La afición bávara, ilusionada con la llegada del colombiano, ve en este debut una oportunidad para medir el potencial real del equipo ante un rival de peso. El pitazo inicial está programado para las 21:00 hora local en Múnich (2:00 p.m. en Colombia), y se espera un ambiente eléctrico en las tribunas del Allianz Arena.
El Bayern de Luis Díaz se prepara para escribir un nuevo capítulo en su rica historia europea, con la esperanza de que el talento del guajiro ilumine la noche y marque la diferencia frente al Chelsea.
