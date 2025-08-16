Bayern Múnich, con Luis Díaz protagonista, campeón de la Supercopa de Alemania

Así fue el triunfo del Bayern Múnich 2-1 sobre el Stuttgar

Un año después de su dupla ofensiva, Michael Olise y Kane volvieron a ser los más peligrosos del Bayern Múnich, combinándose para el primer gol a los 18 minutos de juego.

Desequilibrado y al caer, Kane recibió el pase de Olise y remató raso, cruzando el césped y metiendo la portería, su 86.º gol en su 97.º partido con el Bayern.

Impulsado por 60.000 espectadores, el Stuttgart buscó el empate al final de la segunda parte, pero el Bayern se abrió paso a la contra, con Díaz rematando de cabeza a bocajarro a 13 minutos del final.

Díaz corrió hacia el poste de esquina y se sentó en el césped, imitando la celebración de su excompañero del Liverpool, Diogo Jota, en un videojuego. Fue otro homenaje al extremo portugués, fallecido en un accidente de coche en julio.