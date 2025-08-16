Actualizado:
Sáb, 16/08/2025 - 15:49
Bayern Múnich, con Luis Díaz protagonista, campeón de la Supercopa de Alemania
El atacante de 28 años levanta su primer título como jugador del Bayern.
Harry Kane y Luis Díaz marcaron en la victoria del Bayern Múnich por 2-1 a domicilio sobre el Stuttgart el sábado, conquistando así su décima Supercopa de Alemania.
El partido, que inaugura la temporada alemana con los campeones de liga y copa enfrentándose, se celebró por primera vez desde que se renombró en honor a la leyenda del fútbol Franz Beckenbauer, fallecido en 2024.
Lea también: [Video] Luis Díaz alucina a todo Bayern; dejó tirado a un rival y casi hay golazo
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Así fue el triunfo del Bayern Múnich 2-1 sobre el Stuttgar
Un año después de su dupla ofensiva, Michael Olise y Kane volvieron a ser los más peligrosos del Bayern Múnich, combinándose para el primer gol a los 18 minutos de juego.
Desequilibrado y al caer, Kane recibió el pase de Olise y remató raso, cruzando el césped y metiendo la portería, su 86.º gol en su 97.º partido con el Bayern.
Impulsado por 60.000 espectadores, el Stuttgart buscó el empate al final de la segunda parte, pero el Bayern se abrió paso a la contra, con Díaz rematando de cabeza a bocajarro a 13 minutos del final.
Díaz corrió hacia el poste de esquina y se sentó en el césped, imitando la celebración de su excompañero del Liverpool, Diogo Jota, en un videojuego. Fue otro homenaje al extremo portugués, fallecido en un accidente de coche en julio.
Primer título del Bayern Múnich en la temporada
El Stuttgart recortó distancias con un gol de Jamie Leweling en el tiempo añadido, sin embargo, la victoria fue para el cuadro 'bávaro' por 2-1, triunfo que le da a Harry Kane su segundo trofeo de equipo en su carrera, después de que el jugador de 32 años se estrenara en la Bundesliga la temporada pasada.
El Bayern inaugura la temporada de la Bundesliga el viernes en casa contra el Leipzig, mientras que el Stuttgart se enfrentará al Union Berlin en la capital alemana un día después.
Fuente
Agencia AFP / Antena 2