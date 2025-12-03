Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 17:25
Bayern Múnich, con Luis Díaz titular, ganó 3-2 al Unión Berlín en Copa de Alemania
El equipo 'bávaro' se impuso en condición de visitante y avanzó a los cuartos de final.
El Bayern de Múnich, con el colombiano Luis Díaz de titular y jugando todos los minutos del partido, se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania al imponerse 3-2 en la cancha del Unión Berlín, beneficiado por dos goles en propia del conjunto de la capital.
Los hombres dirigidos por el técnico Vincent Kompany prosiguen así su camino en la Copa alemana, una competición en la que el Bayern no alcanza las semifinales desde su vigésimo y último título obtenido en el año 2020.
Lea también: [Video] Yáser Asprilla marcó curioso gol con Girona en la Copa del Rey
En otras noticias: los equipos que la Selección Colombia nunca ha enfrentado
Victoria trabajosa para el Bayern en la Copa de Alemania
Este miércoles, los muniqueses se adelantaron en el minuto 12. En un córner puesto por Joshua Kimmich, donde Aleksandar Pavlovic molestó en la salida al arquero Frederik Rönnow, quien se vio sorprendido en el segundo palo luego de que Ilyas Ansah abriera el marcador con un gol en propia puerta.
Doce minutos más tarde, en un nuevo córner de Kimmich, el centrocampista Pavlovic volvió a molestar a Rönnow y Harry Kane aprovechó para marcar su 25º gol en esta temporada con el Bayern, el 5º en la presente edición de la Copa.
Luis Díaz marcó gol, pero le fue anulado por fuera de lugar
Unos minutos después de que los locales redujesen la diferencia por medio de Leopold Querfeld (2-1, 40') al convertir un penal por mano de Jonathan Tah, fue otro defensor del Unión, Diogo Leite, el que batió a su arquero justo antes de la pausa, marcando el 3-1 justo antes de que acabara el primer tiempo.
Ya para finalizar el marcador del partido, en un nuevo penal concedido a los locales, Querfeld devolvió la esperanza a los espectadores del estadio ‘Alte Försterei’, cuando al inicio del segundo tiempo puso el 3-2, un resultado que se mantuvo hasta el final del partido pese a la arremetida del Unión Berlín.
Fuente
Agencia AFP / Antena 2