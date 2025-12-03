Bayern Múnich, con Luis Díaz titular, ganó 3-2 al Unión Berlín en Copa de Alemania

El Bayern de Múnich, con el colombiano Luis Díaz de titular y jugando todos los minutos del partido, se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania al imponerse 3-2 en la cancha del Unión Berlín, beneficiado por dos goles en propia del conjunto de la capital.

Los hombres dirigidos por el técnico Vincent Kompany prosiguen así su camino en la Copa alemana, una competición en la que el Bayern no alcanza las semifinales desde su vigésimo y último título obtenido en el año 2020.

