Bayern Munich el "rey de Europa" tras reanudación post pandemia

Bayern Munich triunfó con contundencia en su país luego del reinicio de la competencia. Los bávaros no perdieron ningún partido desde el momento en el que volvió la Bundesliga, hecho que los sitúa como el único club, dentro de las ligas grandes, que se consagró campeón y no cedió puntos en condición de local ni de visitante, algo que no logró Real Madrid luego de empatar en la última fecha frente a Leganés por marcador de 2-2.

El caso de Real Madrid fue bastante particular, pues el club merengue, de la mano de Zinedine Zidane se impuso en los 10 primeros encuentros desde junio, sin embargo, no pudo sellar este paso arrollador luego de haberse consagrado campeón con una fecha de anterioridad a la conclusión y, como ya se mencionó, haber igualado en la última fecha, rompiendo un importante registro de victorias que, a la postre, no terminó interfiriendo con su celebración.

De otro lado, se presenta llamativo el caso de Liverpool, el club que más destacadas presentaciones tuvo previo al corte debido a la pandemia, pero que en el regreso a la competencia tuvo las presentciones más pobres. El equipo de Klopp tenía todo listo desde antes que se cortara la continuidad del campeonato y, aunque no tuvo los resultados esperados al regreso, sí logró el título con base en lo hecho durante los meses previos.

En sus últimos ocho partidos, Liverpool solo promedió 1,75 puntos, algo bastante inferior a lo conseguido toda la temporada, donde marcó una base de 2,58% de puntos acumulados. De igual manera, bajó el porcentaje anotador a 1,63 (antes tenía 2,14) y concedió un promedio de 1,13% goles (durante la temporda concedió 0,81%).

Por último vale la pena destacar que en Italia todo parece dado para Juventus, que ha perdido y empatado algunos partidos, por lo que no ha podido sellar un nuevo 'scudetto'.