¿Cuánto pagará el Bayer por el fichaje de Nicola Jackson?

Desde Alemania se ha dado a conocer que el Bayern pagaría un aproximado de 5 millones de euros por el préstamo del atacante. Actualmente, el delantero está avaluado en 50 millones de euros, según el portal especializado en traspasos, Transfermarkt.

Con esto, el cuadro teutón asumirá el salario del futbolista que inicialmente sería cedido por la presente temporada con una posible extensión a un año más. Sin embargo, le precio final del atacante dependería de su desempeño y los objetivos alcanzados como futbolista del onceno bávaro.

Jackson se convertiría en uno de los referentes principales del ataque del equipo de Kompany. La idea sería que el senegalés se sume a futbolistas como Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane y Serge Gnabry. De esta manera se podría juntar uno de los ataques más poderosos del viejo continente.