Bayern Múnich fichará a Nicola Jackson: millonario acuerdo con Chelsea
El delantero senegalés se convertirá en un nuevo compañero de Luis Díaz.
Bayern Múnich sigue reforzando su plantilla para la temporada 2025-26. Luego de la llegada del colombiano Luis Díaz, el conjunto alemán mueve sus fichas para armar una nómina que pueda dar la talla y pelear el título de la Champions League, además de mantener la hegemonía en la Bundesliga. Ahora, la nueva figura en sumarse será el senegalés Nicola Jackson.
Según lo revelado por el medio alemán 'Bild', el africano de 24 años llegará al cuadro comandado por Vincent Kompany en los próximos días. El delantero llegará proveniente de Chelsea en un acuerdo de préstamo con opción de compra. Jackson destacaría como uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes.
¿Cuánto pagará el Bayer por el fichaje de Nicola Jackson?
Desde Alemania se ha dado a conocer que el Bayern pagaría un aproximado de 5 millones de euros por el préstamo del atacante. Actualmente, el delantero está avaluado en 50 millones de euros, según el portal especializado en traspasos, Transfermarkt.
Con esto, el cuadro teutón asumirá el salario del futbolista que inicialmente sería cedido por la presente temporada con una posible extensión a un año más. Sin embargo, le precio final del atacante dependería de su desempeño y los objetivos alcanzados como futbolista del onceno bávaro.
Jackson se convertiría en uno de los referentes principales del ataque del equipo de Kompany. La idea sería que el senegalés se sume a futbolistas como Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane y Serge Gnabry. De esta manera se podría juntar uno de los ataques más poderosos del viejo continente.
¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?
Tras su primera victoria con goleada 6-0 en la Bundesliga ante Leipzig, el elenco de Múnich se alista para primero sorbo en la Copa de Alemania. Los de Kompany debutarán este miércoles 27 de agosto en el juego por la primera ronda de Pokal contra SV Wehen Wiesbaden, equipo de la tercera división.
Se espera que para este partido el colombiano Luis Díaz y varios de los referentes del equipo sean alternativa, pensando en su duelo del sábado ante Augsburgo por la fecha dos de la Bundesliga. Además de ello, este viernes los alemanes conocerán sus rivales en la Champions League tras el sorteo oficial de la fase de liga.